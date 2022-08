El president d'Espanya, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz/ @EP

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, han mantingut aquest dilluns una trobada que, segons han assenyalat fonts de l'Executiu, ha servit per "enfortir la coalició" entre el PSOE i Unidas Podemos.

Des de Moncloa apunten que la trobada, que es va produir just abans de parèntesi estival, ha estat "molt positiu i fructífer" i que el Govern "és conscient dels grans reptes de país" que té Espanya per davant. A més, l'Executiu de coalició recalca el seu compromís de "seguir treballant mà a mà" començant per la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat.

La reunió dels líders del PSOE i Unidas Podemos ha estat l'última abans de les vacances, una trobada que ha tingut lloc en un context de tensió entorn de la Llei de Secrets Oficials, que els socialistes han elaborat sense el concurs dels seus socis.