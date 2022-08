Ple del Parlament del 6 de juliol del 2022.

El Parlament ha tancat el període de sessions d'aquesta legislatura amb deu lleis aprovades i amb la caiguda en desgràcia de la presidenta, Laura Borràs , suspesa al càrrec. La líder de Junts ha acabat perdent el seu lloc després que la Mesa aprovés retirar-li els seus drets i deures en aplicació de l'article 25.4 del reglament del Parlament en obrir-li judici oral per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) .

En un comunicat de la Cambra, han concretat que en aquest període de sessions s'han convalidat 28 decrets llei i hi ha 51 iniciatives legislatives en tràmit , cinc són projectes de llei, 38 proposicions de llei dels grups i vuit fruit d'Iniciatives Legislatives Populars (ILP).

El nou període de sessions començarà el 16 d'agost, tot i que està previst que comenci a partir de l'1 de setembre l'activitat parlamentària ordinària, i la vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés, assumirà totes les funcions de la presidència.

El primer ple del nou curs parlamentari serà el Debat de Política General el 27 de setembre, amb la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i després dels grups; la sessió se suspendrà durant dos dies i es reprendrà el 30 del mateix mes, quan es farà el debat i la votació de les propostes de resolució.

De les 51 iniciatives legislatives en tràmit, cinc són projectes de llei que ja han superat els debats de totalitat i estan en tràmit de comissió i ponència, pendents del debat final : el de la ciència de Catalunya; el de mesures organitzatives a l'àmbit de l'atenció sociosanitària; el de foment de l'associacionisme; el de la composició del Consell dEducació de Catalunya, i el del Pla Estadístic de Catalunya 2023-2028.

Sobre les 38 proposicions de llei pendents, deu ja han superat el debat de totalitat i estan seguint els tràmits en comissió i ponència, i quatre són iniciatives dirigides a la Mesa del Congrés dels Diputats per garantir el retorn social del rescat bancari ( ERC); per garantir la presència de caixers automàtics als municipis on no n'hi ha (ERC, Junts, CUP i comuns); per reformar l'article 2 de la Constitució (Cs) i per incorporar l'ecocidi al Codi Penal (CUP).

Pel que fa a les ILP, quatre de les vuit que estan en tràmit ja estan en ponència i comissió un cop assolides i validades les 50.000 signatures mínimes necessàries per poder seguir la tramitació parlamentària, i són la de mesures urgents en habitatge; la de la llei electoral de Catalunya; la de modificació de la llei de finances públiques de Catalunya, i la de la llei de l‟esport il‟activitat física, que es tramita conjuntament amb una proposició de llei de Junts, ERC i PSC-Units.

Una altra ILP, la de la declaració del Mercat dels Ocells de la Rambla de Barcelona com a patrimoni cultural i immaterial de Catalunya, està en tràmit de recollida de signatures, i la resta està pendent de tràmits previs: la de modificar la llei de protecció dels animals; la de creació d'un cos d'ambientòlegs, i una altra que demana cessar el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i tancar tots els canals de Televisió de Catalunya.

ACTA DE PAU JUVILLÀ



Durant el tercer període de sessions, el ple ha elegit el diputat de la CUP Carles Riera com a nou secretari tercer de la Mesa, càrrec que va quedar vacant quan Pau Juvillà va perdre la seva acta de diputat per ordre de la Junta Electoral Central (JEC) en ser condemnat a sis mesos d'inhabilitació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per no retirar uns llaços grocs al despatx durant les eleccions municipals del 2019.

Des que va començar la legislatura, el març del 2021, el ple s'ha reunit en 36 sessions en què s'han aprovat deu lleis , i les dues primeres van ser els Pressupostos de la Generalitat del 2022 i de la de Mesures Fiscals, Financeres, Administratives i del sector públic.

El ple ha validat 28 decrets llei com el que fixa els criteris aplicables en l'elaboració, l'aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius; el de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), i el de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya, entre d'altres.

NOUS CÀRRECS



També s'han aprovat 144 mocions i 450 resolucions , s'han celebrat tres debats generals i s'han designat diversos càrrecs que tenien el mandat caducat: el 30 de juny, el ple va triar la nova Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas , la primera dona a ocupar aquesta responsabilitat.

A més, el ple ha designat sis nous membres del Consell de Garanties Estatutàries; set membres de la Sindicatura de Comptes; la nova directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Meritxell Borràs , i els cinc membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya; als set membres del Consell de Govern de la CCMA, ia dos membres del ple del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

La Mesa del Parlament s'ha reunit 89 cops, la Mesa ampliada en 15 ocasions i la Junta de Portaveus ha celebrat 52 reunions.