Jaume Asens és el portaveu dels comuns. Foto: Europa Press

"La modificació del delicte de sedició, que comporta canvis al Codi Penal, hauria d’estar a punt abans de acabi l’any, encara que Pedro Sánchez sostingui que no hi ha majoria". En aquests termes s'ha manifestat el president del grup parlamentari d’Unides Podem, Jaume Asens, en una entrevista a El món a RAC1 aquest 2 d'agost.



De fet, Asens ha aprofitat la seva presència als mitjans per demanar al ministeri de Justícia que presenti una proposta de reforma que es pugui negociar. Tant el portaveu com la formació consideren que aquesta seria la via que permetria el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'antics càrrecs de la Generalitat que van marxar a l'estranger després de l'1-O de 2017.

Asens també va criticar en part la llei de secrets oficials aprovada per Pedro Sánchez.