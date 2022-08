El Consell per la República ha criticat la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. Des de l'entitat es creu que aquest fet evidencia "de nou la divisió profunda dels partits polítics independentistes al front estratègic i antirepressiu" i avisen que aplicar a Borràs l'article 25.4 del reglament del Parlament, que preveu la suspensió immediata dels diputats quan s'obri judici oral, té "conseqüències greus perquè no podrà votar i, en conseqüència, no podrà representar els seus electors".

"És un error greu i un nou pas enrere en la defensa dels drets fonamentals dels representants independentistes, que debilita el projecte compartit ", ha destacat l'entitat que presideix Carles Puigdemont.

De la mateixa manera, el Consell diu que és partidari d'exigir "un respecte especial per a la presumpció d'innocència" i considera que en cap cas no pot avalar que una majoria parlamentària pugui suspendre un electe "sense proves concloents, com una sentència judicial condemnatòria".