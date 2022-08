Perruqueria @ep

Centres sanitaris i hospitalaris, de formació (col·legis, universitats o guarderies), perruqueries, bugaderies, gimnasos i els mitjans de transport en si (trens, avions, aeroports, vaixells...) quedaran exclosos de l' obligatorietat de limitar la temperatura , per no baixar dels 27 graus a l'estiu ni superar els 19 graus a l'hivern, recollida al pla d'estalvi i eficiència energètica aprovat pel Govern per reduir ràpidament el consum d'energia amb l'objectiu de complir els compromisos europeus derivats del conflicte a Ucraïna .

També en queden exempts els centres on siguin necessàries exempcions per les especificitats del sector, així com en el cas d'hotels, les habitacions, que són de regulació privada. A la resta de l'hotel (per exemple restaurants, cafeteria, espais comuns) sí que s'aplicaria.

D'aquesta manera, els límits de temperatura establerts s'aplicaran a l'interior dels establiments habitables que estiguin condicionats , situats als edificis i locals destinats a ús administratiu (incloent-hi plantes o zones d'oficines, vestíbuls generals i zones d'ús públic), comercial ( botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i semblants) i culturals (teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, sales d'exposicions i similars), establiments d'espectacles públics i activitats recreatives, restauració (bars, restaurants i cafeteries) i transport de persones (estacions i aeroports).

La data d'inici d'aplicació de la mesura serà als set dies naturals des del mateix dia de la publicació del Reial Decret Llei al BOE, és a dir, el proper 9 d'agost i estarà vigent fins a l1 de novembre de 2023.

NO S'APLICARÀ APAGAT A L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE MONUMENTS



Pel que fa a l'apagat d'enllumenat d'aparadors, l'horari d'apagat des de les 22.00 hores s'aplica exclusivament a l'enllumenat d'aparadors i d'edificis públics que a aquesta hora estiguin desocupats . Així, no s'aplicarà a l'enllumenat ornamental de monuments (tret que siguin edificis públics que a aquesta hora estiguin desocupats).

La data d'inici d'aquesta mesura serà també el proper 9 d'agost i el límit per complir-lo es fixa abans del proper 30 de setembre.

Pel que fa a la instal·lació de cartelleria, senyals i pantalles, els edificis als quals aplica la limitació de temperatura han d'informar, mitjançant cartells informatius o ús de pantalles, les mesures d'aplicació que contribueixen a l'estalvi energètic relatives als valors límits de les temperatures de l'aire, així com informació sobre la temperatura i la humitat (han de disposar de termòmetres visibles als usuaris de l'edifici), obertura de portes o règims de revisió i manteniment.

També poden informar d'altres mesures que estiguin adoptant voluntàriament i els cartells hauran de ser visibles des de l'entrada o l'accés dels edificis . La data d'inici de la mesura és al mes des de la publicació de la normativa al BOE, és a dir, el proper 2 de setembre i estarà vigent, en principi, fins a l'1 de novembre de 2023.

Pel que fa a l'obligació de disposar d'un sistema de tancament de portes adequat, s'aplicarà a edificis i locals amb accés des del carrer, destinats als mateixos usos que als que s'aplicaria el límit de temperatura.

En aquesta mesura, no es consideren exclusions, llevat que la legislació de seguretat que apliqui a l'edifici o local impedeixi complir aquesta obligació. La data per adaptar-se és abans del 30 de setembre i no té data fi per al seu compliment.