Reunió del Consell Executiu - GOVERN

El Govern ha aprovat aquest dimarts l'obertura d'una delegació a la capital del Brasil , Brasília, per "facilitar" la representació institucional de la Generalitat al país.

Segons ha informat aquest dimarts després del Consell Executiu, amb aquesta delegació es "renova l'aposta per una presència institucional" a Amèrica Llatina i en un país clau per a la regió, motor econòmic d'Amèrica del Sud i d'especial interès per a Catalunya.

D'altra banda, el Govern ha reelegit l'actual delegada del Govern a Alemanya, Marie Kapretz, perquè segueixi al càrrec durant els propers quatre anys, en el marc d'un concurs convocat per la Conselleria d'Acció Exterior.

Kapretz, graduada en Arts Plàstiques i Disseny, va ser nomenada delegada del Govern a Alemanya el 2016; anteriorment va ser regidor a l'Ajuntament de Cercs (Barcelona), entre d'altres càrrecs, i va fundar una empresa de comunicació i disseny.

Així mateix, el Consell Executiu ha aprovat que la delegació a Europa central passi a representar la Generalitat a Eslovènia , país que fins ara gestionava la delegació del sud-est d'Europa, i les delegacions a Tunísia i als Estats Units canviaran oficialment de nom: ara seran la delegació de la Generalitat al Nord d'Àfrica; i la delegació de la Generalitat als Estats Units i Canadà.