El president del Govern, Pedro Sánchez, presenta el primer informe de rendició de comptes 2022 del Govern d'Espanya, al Complex de la Moncloa, el 29 de juliol del 2022, a Madrid (Espanya).

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha garantit aquest dimarts que les eleccions generals seran el desembre del 2023 i que pactarà amb Zarzuela la data de l'acte de jura de la Constitució que ha de fer la princesa Leonor, un cop arribi la majoria d'edat 31 doctubre daquell any.

Així ho ha indicat Sánchez a la roda de premsa que ha ofert després del seu primer despatx d'estiu amb Felip VI al Palau de l'Almudaina de Palma de Mallorca, en ser preguntat sobre el fet que el dia que la primogènita dels Reis compleixi 18 anys les Corts puguin estar dissoltes.

Sánchez ha reiterat que "el Govern té clar el seu full de ruta" i que esgotarà la legislatura, cosa que situa les eleccions generals el desembre de l'any que ve . "Aquest és el compromís", ha postil·lat, incidint que "és bo" que, "després de la crisi de governabilitat" que va tenir lloc el 2015 pel "mal fer anterior administració", es recuperin les legislatures de quatre anys.

A més, ha assenyalat que "en un context com l'actual" és "important donar estabilitat" i que el Parlament i l'Executiu puguin "donar respostes aviat" davant de les incerteses o vicissituds que puguin sorgir.

El president no ha abundat sobre com s'organitzarà l'acte de jurament de la Constitució de la Princesa d'Astúries i s'ha limitat a comentar que "quan correspongui" parlarà "amb la Casa Reial i el Cap de l'Estat".

NO OPINA SOBRE LA TORNADA DE L'EMÈRIT

Atès que aquest dimecres es compleixen dos anys de la sortida d'Espanya del Rei emèrit, que viu des de llavors donin Abu Dhabi, a Sánchez se li ha preguntat si considera que Joan Carles I hauria de tornar a Espanya de manera definitiva per la seva edat avançada. "No correspon al Govern respondre aquesta qüestió", s'ha limitat a contestar.

La reunió entre Sánchez i Felip VI ha tingut lloc en aquesta ocasió i per primera vegada al Palau de l'Almudaina, i no al de Marivent, residència d'estiu dels Reis, com sol ser habitual. El canvi d'ubicació es deu al fet que el cap de l'Estat havia de presidir l'acte de promesa de la Constitució del nou fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.

En la seva compareixença, Sánchez ha aprofitat per desitjar-li "el més gran dels èxits en les seves noves responsabilitats" i per reconèixer la seva tasca com a cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat, càrrec que ocupava fins ara. També ha volgut reconèixer la feina de la seva antecessora, l'exministra Dolores Delgado, que va deixar la Fiscalia fa dues setmanes per motius de salut.

Sánchez ha acudit amb corbata a aquest acte oficial i al seu despatx amb el Rei, però després se l'ha pres per comparèixer davant la premsa. El president no s'ha estès sobre el contingut de la reunió amb el cap de l'Estat, limitant-se a comentar que han parlat de l'evolució i les conseqüències de la guerra a Ucraïna, de la situació política i econòmica, de les "extraordinàries dades de turisme" i de l'evolució de l'ocupació.