El president del Govern, Pedro Sánchez, ha celebrat aquest dimarts la signatura del contracte de compra conjunta de la Comissió Europea amb la farmacèutica catalana Hipra per assegurar el subministrament de 250 milions de dosis de la vacuna contra la Covid-19.

"És una molt bona notícia. És un contracte que demostra la fortalesa de la innovació i de la indústria farmacèutica al nostre país, i també la col·laboració publicoprivada que hem desenvolupat amb aquesta indústria catalana i espanyola, que ha donat els seus fruits", ha ressaltat el cap de l'Executiu en compareixença davant dels mitjans de comunicació després de ser rebut pel rei Felip VI al Palau de Marivent de Palma de Mallorca.

Un total de 14 Estats membres participaran en aquesta compra conjunta del valor de la qual no ha informat Brussel·les. Sota aquest acord se subministraran 250 milions de vials d'aquesta vacuna com a dosi de reforç per a persones prèviament immunitzades de més de 16 anys.

Davant l'augment dels contagis per Covid-19 a Europa "hem de garantir la màxima preparació a mesura que ens acostem als mesos de tardor i hivern", ha declarat en un comunicat la comissària de Salut, Stella Kyriakides.

Aquesta vacuna es troba actualment sota avaluació per part de l'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès), per la qual cosa de rebre l'autorització de comercialització, els països participants podran comprar la vacuna a través d'aquest contracte vigent.

L'acord de compra conjunta de vacunes amb Hipra es complementa amb els contractes signats prèviament amb AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax i Valneva, cosa que assegura uns 4.200 milions de dosis per al mercat comunitari al marc de lestratègia de vacunació contra la COVID-19.

Els països participants podrien decidir donar les vacunes a països de baixos i mitjans ingressos o redirigir-les a altres països europeus.