L'ala socialista del Govern ha presentat la nova llei de secrets oficials, que marca el temps en què seguiran ocults els arxius que tracten els assumptes més rellevants esdevinguts a l'Estat espanyol. Amb la desclassificació d'aquests documents, els espanyols podrien arribar a conèixer què va passar realment el 23-F o com es va crear el GAL .

La nova norma fixa quatre categories de protecció a la mateixa línia que marca la Unió Europea i els aliats de l'OTAN: alt secret, secret, confidencial i restringit. Els terminis de desclassificació van dels quatre als 50 anys en funció de la categoria i, en alguns casos, es podrien prorrogar més enllà, segons fonts de Moncloa.

El president del Govern, Pedro Sánchez

Tot i això, aquesta nova norma no ha agradat ni als socis del Govern ni a l'oposició -per diferents motius, òbviament-. El primer a pronunciar-se va ser el soci del PSOE al Govern de coalició, Unidas Podemos , que no està conforme principalment amb el període de fins a 50 anys per desclassificar determinada informació reservada.

Des d' Unidas Podemos sostenen que Espanya és una “democràcia madura” i “té dret a conèixer la seva història” a través de documents que es mantenen classificats. I de passada, van llançar una pujada als socialistes, afirmant que consideren que és important dialogar amb els socis habituals del bloc d'investidura per conèixer la seva opinió i afavorir que es tramiti la millor norma possible quan recali a les Corts Generals.

En la mateixa línia se n'han expressat els socis externs. Des d' EH Bildu han afirmat que Sánchez "no compleix la paraula donada, ni respon a les demandes" dels ciutadans del País Basc. Per als independentistes bascos aquest avantprojecte de llei "no és acceptable" perquè no toca els principals elements d'una llei franquista que mantindrà en secret "tot allò que va atacar els drets i les llibertats de milers de bascos".

Per la seva banda, el PNB considera " decebedora " la llei presentada per Sánchez. "Els terminis semblen lluny dels plantejats pel Grup Basc, arribant fins i tot a doblar-los, cosa que resulta, a priori, decebedora”, ha dit el portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban .

A Catalunya , el president Pere Aragonès també ha mostrat la seva oposició al termini de 50 anys, assenyalant que genera " opacitat cap a la ciutadania " i ha demanat modificar-ho. "No ens trobaran per justificar l'opacitat i la falta de transparència", ha afirmat en roda de premsa després del Consell Executiu, en què ha demanat al Govern millorar aquesta iniciativa si vol obtenir el suport de la majoria de la investidura.

"HA LLOC A LA ZORRO A CUIDAR DE LES GALLINES"

En un terreny diferent es mouen els populars de Feijóo, que si poguessin desclassificarien els informes als 75 anys, o fins i tot 200. A més, seguint el mateix guió, han llançat un atac als socis del Govern. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha recriminat aquest dimarts el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que vulgui pactar la Llei d'informació classificada amb partits com ERC o Bildu. Al seu entendre, “ ha posat la guineu a cuidar les gallines ”.

"Que Bildu, els antics membres d'ETA; o els independentistes de Catalunya, els que volen trencar Espanya, siguin els socis preferents del Govern d'Espanya per reformar els secrets oficials d'Espanya és una contradicció absoluta ", ha emfatitzat. Bendodo ha lamentat que "una vegada més" el Govern hagi preferit "abordar els assumptes d'Estat amb els partits que volen destruir l'Estat, en comptes de fer-ho amb els partits d'Estat".

Així, ha recalcat que tindria "més sentit" que el Govern central "pactés aquestes qüestions amb els partits que creiem a l'Estat, no amb els que volen trencar l'Estat". "Sánchez ha posat la guineu a cuidar les gallines", ha sostingut.

Bendodo ha insistit en aquesta línia indicada fa setmanes que el Govern de Pedro Sánchez "no pot lliurar els secrets oficials als que volen destruir Espanya, no pot pactar les lleis de secrets oficials amb els que volen trencar Espanya".