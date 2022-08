Ángel Gabilondo, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, ha assenyalat que, davant les onades de calor com les que s'estan vivint aquest estiu i la mort de treballadors que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure, cal "millorar la protecció dels treballadors a l'aire lliure davant de temperatures extremes", en al·lusió a les registrades aquest mes de juliol passat i les previstes per a aquesta primera setmana d'agost.

Qui fos diputat i portaveu del Grup Parlamentari Socialista a l'Assemblea de Madrid ha iniciat una actuació d'ofici davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per rebre informació sobre les actuacions inspectores realitzades per combatre els riscos en aquells sectors exposats a condicions ambientals extremes que posin en perill la seguretat i la salut de les persones mentre treballen . "És un assumpte preocupant que resulta imprescindible conèixer i afrontar", ha explicat el Defensor, que considera "necessari saber què està fallant i què es pot fer d'una altra manera o millor per evitar el que passa", així com les mesures que s'haurien de fer . adoptar "perquè deixi de succeir".



"La sinistralitat laboral registrada per aquest factor de risc posa de manifest que les mesures adoptades i les recomanacions i actuacions d'inspecció realitzades fins ara, sens dubte importants, necessiten potenciar-se, han d'intensificar-se i necessiten una insistència més gran i, si escau, modificació ", ha apuntat, alhora que ha fet una crida a "una major concreció, per exemple, en la fixació del límit màxim de temperatura o de durada de l'exposició a aquesta", ha conclòs.