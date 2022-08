El coordinador dels populars, Elías Bendodo. Foto: Europa Press



El coordinador general del Partit Popular, Elías Bendodo, ha advertit aquest 3 d'agost el president del Govern, Pedro Sánchez, que els espanyols no entendrien que la nova Llei d'Informació Classificada es pacti amb Bildu o ERC, partits que "hi estan en contra" de l'Estat", i li ha estès la mà per arribar a un acord amb el Partit Popular . En una entrevista a Televisió Espanyola, Bendodo ha assegurat que el PP "encara no" han tingut cap contacte amb l'Executiu per parlar de la nova norma, però ha dit que esperen tenir-lo perquè "aquest tema és una qüestió d'Estat" i "transcendental".

"Ens torna a sorprendre que el Govern prefereixi que, en una qüestió d'Estat, la pugui pactar amb els partits contra l'Estat i no amb els partits d'Estat", ha emfatitzat, per subratllar que el PP "no entén" que s'acordi aquesta llei amb Bildu o els independentistes catalans que "són els que volen trencar Espanya".