El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats i exlehendakari, Patxi López , ha reclamat al president del PP, Alberto Nuñez Feijóo , "que posi ordre, d'una vegada per totes", al seu partit perquè no complir les mesures del Pla de estalvi energètic, seria “cometre un delicte”. "Un decret llei es compleix i, si no, han d'actuar els tribunals", ha advertit. També ha retret al Govern Basc que ho consideri "efectista i una ocurrència", i li pregunta si prefereix que es tanquin empreses basques.

López, que ha comparegut en roda de premsa a la seu del PSE-EE de Bilbao, ha destacat que el Pla d'estalvi energètic del Govern no implica ni tancament d'empreses ni retallades a les llars , cosa que, segons ha recordat, demanava líder dels populars "fa escassament deu dies".

Tot i això, ha recordat que, després, s'han sentit declaracions de dirigents del PP, com les de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va amenaçar de no acatar el decret, que els porta a demanar a Feijóo que, "d'una vegada per totes, perquè no és la primera vegada que això passa, posi ordre a les seves files, que posi ordre al Partit Popular, i els faci entendre que les lleis en democràcia es compleixen, punt".

Al seu parer, "no complir o donar llibertat, com va dir ahir el portaveu del PP, per complir o no aquest decret és simplement donar impunitat per cometre un delicte" , i és una cosa per la qual s'hauria de respondre davant dels tribunals.

"Incomplir o no voler complir el decret és situar-se contra la UE, manifestar una insolidaritat absoluta amb els nostres socis europeus, però també insolidaritat amb Espanya i amb els espanyols perquè, amb això, estem intentant impedir mals majors, que hi hagi tancaments d'empreses o que repercuteixi en retallades en els consums de les famílies”, ha indicat.

Per al dirigent socialista, el Pla d'estalvi és "un esforç col·lectiu davant de l'egoisme insolidari del Partit Popular". "Per tant, senyor Feijóo posi ordre i demostri que són un partit seriós", ha insistit.

CRÍTIQUES DE TÀPIA



L'exlehendakari també ha lamentat les manifestacions realitzades aquest dimarts passat per la consellera de Desenvolupament Econòmic, Sostenibilitat i Medi Ambient, Arantxa Tapia, en què va qualificar el decret llei d'"efectista" i les mesures d'"ocurrències".

Patxi López ha precisat que, amb el pla d'estalvi energètic, es pretén "l'eficàcia en les mesures, que els esforços que es plantegen, que no són gaires, signifiquin evitar mals més grans".

En aquest sentit, ha preguntat a Tàpia si prefereix "no fer res i que s'acabin tancant empreses basques". " O la ocurrència és menor si la decideix el Govern basc que si la decideix el Govern d'Espanya?. Ens situem a favor o en contra d'Europa?. institucions per evitar mals majors ”, ha subratllat.

Segons la seva opinió, "la resta només és soroll que perjudica notablement" el que es pretén fer. "Perquè altres coses ja s'estan fent. Estem parlant del pla d'estalvi energètic, però aquest el Govern d'Espanya, de Pedro Sánchez, ha accelerat notablement la transició energètica a aquest país", ha emfatitzat.

El portaveu del PSOE a la Cambra baixa ha destacat que l'Executiu ha utilitzat "bona part" dels recursos europeus per a aquesta "acceleració". "Des que governen el Partit Socialista i Unides Podem, les energies renovables han augmentat, un 238% la fotovoltaica i més d'un 40% l'eòlica. Estem treballant a marxes forçades en això també", ha afegit.

López ha recordat que, mentre la UE havia previst un pla d'estalvi energètic del 15%, "que suposava el tancament de la producció d'algunes de les empreses europees" i d'Espanya, "i retallades molt serioses en els consums domèstics", Executiu espanyol "va entendre que aquesta no era la millor manera de produir la solidaritat necessària en aquests moments".

"Negoci i va aconseguir que l'estalvi fos del 7% i, per això, s'ha elaborat un decret en què es posen en marxa una sèrie de mesures que no suposen un excessiu sacrifici, que tenen a veure amb la moderació de les temperatures, dels aires condicionats, amb apagar els aparadors a la nit o regular la il·luminació pública", ha detallat.

Per al portaveu del PSOE al Congrés, no hi ha "moltes més crítiques" al marge de les d'Ayuso o Tapia, perquè, segons ha assegurat, ha sentit comerciants dir que "no hi ha cap problema" a apagar a la nit els llums dels aparadors.

ARRIMAR L'ESPATLLA



Patxi López ha lamentat que sembla que "tot val per atacar el Govern socialista i especialment Pedro Sánchez". "I hauríem d'entendre que hi ha circumstàncies, com les que estem travessant, en què no tot s'hi val, en què cal acostar-se, i l'únic que val és sumar aquests esforços i petits sacrificis".

"La resta, és absolutament insolidari, perquè alguns potser prefereixen que es tanquin empreses a moderar l'aire condicionat. És terrible", ha reiterat.