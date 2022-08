L'exsecretària general del Grup de Vox al Congrés, Macarena Olona

La dirigent de Vox Macarena Olona ha signat aquest dimecres la renúncia a l'acta de diputada al Parlament d'Andalusia després d'anunciar la setmana passada la decisió d'apartar-se de tota l'activitat política per motius de salut.

Fonts parlamentàries han confirmat que Olona ha signat la renúncia en presència del president de la Cambra, Jesús Aguirre, i que aquesta es fa efectiva a partir d'aquest dijous, 4 d'agost.

La fins ara portaveu de Vox al Parlament d'Andalusia anunciava divendres passat la marxa de la política per motius de salut "incompatibles" amb "l'exposició mediàtica i el lliurament que Andalusia mereix i exigiria".

"Acabo de reunir-me amb el president de Vox per comunicar-li que, després de més de tres anys dedicada en cos i ànima al servei públic, des de la política, ha arribat el moment de posar fi a aquesta etapa per raons mèdiques alienes a la meva voluntat" , explicava en una carta feta pública a Twitter.

Olona assegurava que va aconseguir concloure la campanya a les eleccions al Parlament d'Andalusia gràcies a l'"esforç" de tot el seu equip per fer-ho possible, adaptant-se a les seves "necessitats" i protegint-ne la intimitat.

"Vaig creure que n'hi hauria prou amb la meva sola voluntat, però la salut no entén de compromisos, i ara he d'afrontar un important repte personal, per prescripció mèdica, incompatible amb l'exposició mediàtica i el lliurament que Andalusia mereix i exigiria en la meva nova responsabilitat", detallava aleshores.

A més, avançava la seva voluntat de reincorporar-se a la seva professió com a advocada de l'Estat "tan aviat com sigui possible" per seguir "servint els espanyols".

El partit, per part seva, ha dit en un comunicat que Olona deixa "una empremta inesborrable d'exemple i feina", alhora que Abascal li ha traslladat la seva "gratitud". "En aquesta casa, que és la seva, sempre tindrà les portes obertes", ha assegurat el líder de Vox.

MALAMENT RESULTAT ELECTORAL



Olona va ser la candidata de Vox el 19 de juny passat en unes eleccions en què no obstant això no va aconseguir el seu objectiu d'impedir la majoria absoluta del Partit Popular i entrar a formar part del Govern de Juan Manuel Moreno.

Tot i créixer respecte al 2018, Vox va quedar al Parlament andalús relegat a la irrellevància davant la majoria absoluta dels 'populars' . El partit va obtenir un total de 14 diputats (dos més que en les anteriors eleccions), amb un percentatge de vot del 13,45%, davant del 10,97% de fa gairebé quatre anys.

Els de Santiago Abascal van afrontar les eleccions andaluses enmig d'un clima d'eufòria després d'haver aconseguit formar part del seu primer Govern autonòmic a Castella i Lleó. Ja van dir que la seva entrada a San Telmo era inevitable si el PP volia comptar amb el seu suport i fins i tot van fabular amb la idea de ser ells els que lideressin en nombre de vots.

A Vox estaven convençuts que les seves sigles eren per si soles suficients per mobilitzar el seu electorat i sumar un gran nombre de vots procedents d'altres partits . No obstant, van assumir que era necessari fer un pas més endavant i van presentar Macarena Olona com a candidata, un dels seus actius més grans al Congrés dels Diputats.

CAMPANYA AMB POLÈMICA



Feia mesos que Olona feia campanya a Andalusia de forma extraoficial i la seva candidatura va arribar no exempta de la polèmica amb motiu del seu empadronament a casa d'un company de partit a la localitat de Salobreña, a Granada, que va ser avalat finalment per la Junta Electoral andalusa .

A més, la candidata va explotar les referències andalucistes --arribant el seu equip a comparar-la amb les imatges de Julio Romero de Torres-- , malgrat que Vox ha mantingut el discurs contrari a l'Estat de les Autonomies i el títol VIII de la Constitució.

Tot i això, l'ànim va començar a decaure a meitat de campanya i això es va reflectir en el resultat a les urnes. Tot i això, Olona va dir que es quedaria a Andalusia, va renunciar a la seva acta de diputada al Congrés dels Diputats i aquest mes va prendre possessió del seu escó a Andalusia com a portaveu del grup parlamentari de Vox.