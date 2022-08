Arxiu - El Rei emèrit Joan Carles I a la sortida de Madrid amb direcció Abu Dhabi després de la seva visita a Espanya el mes de maig passat.

L'exjutge José Castro , que va instruir el cas 'Nóos', ha dit aquest dimecres en preguntar-li si el Rei emèrit va tenir alguna cosa a veure a la causa: "Vaig veure que inviolable era equivalent a impune i m'abstingué de qualsevol investigació".

"No vaig instruir cap causa perquè encara que tingués elements per poder-ho fer, mentre que hi havia dades que poguessin avalar-ho, jo no tenia jurisdicció i per tant ni se'm va passar pel cap" , ha manifestat en una entrevista de 'Catalunya Ràdio'.

Sobre si Joan Carles I hauria d'estar imputat ara, ha contestat que "podia haver estat imputat" per un tribunal i ha recordat que el Tribunal Suprem, arran de les notícies publicades, està capacitat per obrir diligències d'ofici i investigar.

Tot seguit, ha criticat que "no pot ser que tothom hagi estat aturat per donar temps: ha estat aturada la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, l'Agència Tributària, tots aturats en espera que l'emèrit regularitzés".

Castro creu que 'de facte' el Rei emèrit continua sent inviolable i que "la impunitat la segueix arrossegant" tot i que abdiquès a favor del seu fill.