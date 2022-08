La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz; la ministra d'Igualtat, Irene Montero i la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra/ @EP

La coalició d'Unidas Podemos podria veure aviat la seva ruptura, amenaçada pels darrers moviments dels seus socis d'Izquierda Unida i de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.

Fa tot just unes setmanes, Díaz posava en marxa la plataforma 'Sumar', un "procés d'escolta ciutadana" amb què pretenia construir el projecte amb què es presentarà a les properes eleccions. L'acte no va comptar amb la presència de les principals líders d'esquerra, com les seves companyes al Govern Irene Montero o Ione Belarra.

La plataforma amagava llavors un acord de Díaz i Garzón, líder d'Izquierda Unida, per excloure Podemos a les properes eleccions generals, tal com informava El Confidencial Digital. Així, Díaz pretén mobilitzar tot el ventall polític a l'esquerra del PSOE després dels revessos de les darreres cites electorals autonòmiques, i eixamplar l'actual espai d'Unidas Podemos a un enfocament obert a més aliances.

Tot i que Díaz no tenen cap pes orgànic fora de l'Executiu, compta amb el suport del líder de Más País, Íñigo Errejón, i del ministre de Consum i líder d'IU, Alberto Garzón, que s'ha alineat en el suport a Pedro Sánchez, tal i com com asseguren fonts d'ECD.

Garzón, de fet, ha constatat que els sondejos apunten cap al pitjor resultat històric de Podemos. El 2016 la coalició ja va perdre un milió de vots en decidir concórrer de la mà. I ara, el ministre de Consum s'ha distanciat clarament del partit morat en assumptes clau, com el tractament de l'enviament d'armes a les tropes d'Ucraïna.

Segons fonts, Garzón assumeix que Díaz està cridada a ser “la candidata de l'esquerra”, i considera que “és probable que estigui en aquests moments patint un moment d'asfíxia per part de les forces polítiques que integren l'espai d'Unidas Podemos i les pressions de les quals redueixen el marge d'intervenció”.

MONTERO I BELARRA ES PREPAREN PER A LA RUPTURA

Davant aquest panorama, i segons revelen a ECD fonts de la direcció d'Unidas Podemos, les dirigents morades es preparen per copar els llocs més rellevants al Govern, deixant sense rellevància IU i el PCE . L'objectiu és evitar que Podem quedi supeditat a un nou panorama d'esquerres.

Fa dues setmanes, Belarra ja va cessar com a secretari d'Estat per a l'Agenda 2030 a Enrique Santiago, líder del Partit Comunista. De fet, va ser l'únic dirigent d'Unidas Podemos que va anar a la presentació de la plataforma 'Sumar' de Yolanda Díaz.

Fonts d'Unidas Podemos asseguren que els plans de les ministres estan previstos per abans de les eleccions municipals i autonòmiques del maig del 2023. Tot i això, es tracta d'actuar amb discreció, sense posar en perill el Govern de coalició de Pedro Sánchez.