Llop va parlar el 3 d'agost a TVE. Foto: Europa Press



La ministra de Justícia, Pilar Llop, va assegurar el 3 d'agost que considera "important" que hi hagi un "lideratge al Partit Popular" i que el seu president, Alberto Núñez Feijóo, "posi ordre al seu partit" davant la negativa de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso d'aplicar el pla d'estalvi energètic anunciat pel Govern .



Llop ha assegurat que li sembla “realment impresentable que la presidenta de la Comunitat de Madrid hagi fet unes manifestacions en contra d'Europa i en contra de les polítiques europees”. "Evidentment el que estem veient és que segueix havent-hi problemes de lideratge al Partit Popular", ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.

La titular de justícia s'ha referit directament a Díaz Ayuso després de ser preguntada per la possibilitat que, tal com va anunciar la Comunitat de Madrid, s'emporti el decret de l'Executiu davant del Tribunal Constitucional. Davant aquest escenari, la ministra ha insistit que està "sorpresa" per les declaracions de la presidenta autonòmica.