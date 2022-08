Vergés està en funcions de presidenta. Foto: Europa Press

La vicepresidenta primera del Parlament amb funcions de presidenta, Alba Vergés , ha insistit a reformar el reglament de la Cambra per comptabilitzar el vot del diputat de Junts Lluís Puig, que resideix a Bèlgica, "no per a un ple sinó a partir d'ara i per a sempre” . "Hem de poder garantir-li el vot, la participació, i en base a això fer tot el que calgui perquè sigui possible. No és signar una acta que digui que verbalment s'afegeix el seu vot sinó fer totes les reformes necessàries", ha defensat a una entrevista a Catalunya Ràdio aquest 4 d'agost.

El Parlament va tancar el període de sessions sense que s'hagués signat l'acta dels dos últims plens, en què la presidenta Laura Borràs, que aleshores no estava suspesa, va comptabilitzar verbalment el vot delegat de Puig (anul·lat dues vegades pel TC) però aquest no va aparèixer a les pantalles.

Vergés ha tornat a emplaçar Junts per Catalunya perquè proposin una "fórmula" per ocupar la presidència del Parlament, tal com estableix l'acord d'investidura ratificat pels dos grups, i ha rebutjat referències com a 'presidència interina' i 'substitució de presidència'.