Aragonès no creu que es trenqui el pacte amb Junts. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha assegurat aquest 4 d'agost que es donen les "condicions" per esgotar la legislatura i confia que Junts no surti del Govern . "Hem estat treballant molt bé amb els consellers. Tots sense excepció estan compromesos amb el Govern, cap d'ells han demostrat el contrari ni de bon tros", ha afirmat en una entrevista de Catalunya Ràdio , després de ser preguntat per si creu que Junts es mantindrà a l'Executiu.

Aragonès ha sostingut que la voluntat és poder culminar el programa del Govern i s'ha mostrat convençut que l'Executiu d'ERC i Junts es mantindrà. “Tinc confiança que continuarem amb el Govern. Hi ha molts reptes que tenim però estic convençut que continuarem i ho farem encara millor ”, ha afegit.

També ha insistit que el nucli del conflicte català és que, segons ell, hi ha una majoria a Catalunya que vol decidir el seu futur i ha recalcat que el seu objectiu és celebrar "com més aviat millor" un referèndum d'autodeterminació reconegut per la comunitat internacional.

Així, ha advertit que fins que no hi hagi un referèndum “els interessos de Catalunya i Espanya estaran contraposats”, i ha dit que la seva comunicació amb el president del Govern, Pedro Sánchez, és la necessària i que tenen una relació “correcta, cordial i educada" .