La presidenta de Cs, Inés Arrimadas , ha advertit aquest dijous que a Balears el nacionalisme "s'expandeix i s'encomana" de vegades fins i tot "de manera més accelerada que a Catalunya" i ha defensat que la veu del seu partit "és molt necessària" a l'arxipèlag.

Arrimadas ha comparegut davant dels mitjans de comunicació a Palma juntament amb la coordinadora autonòmica, Patricia Guasp , abans de mantenir una trobada amb càrrecs de la formació a les Balears.

La líder nacional de la formació ha assegurat que Balears és un dels llocs d'Espanya on "millor treballa" el seu partit i ha argumentat que a les Illes la veu de Cs "és necessària davant un govern rendit al nacionalisme i una oposició amb poca credibilitat i que quan governa no fa res del que demana”.

Arrimadas ha insistit que Cs és l'"alternativa imprescindible" per defensar els drets dels ciutadans i lluitar contra el nacionalisme.

Alhora, ha assegurat que gràcies a la presència de Patricia Guasp a la direcció nacional, les reivindicacions de les Illes estan "molt presents" al si del partit i al Congrés. "Som incansables a reclamar la posada en marxa del règim fiscal per a les Illes", ha dit.

Igualment, Arrimadas ha ressaltat el protagonisme de Patricia Guasp, membre del comitè polític per a la refundació del partit.



"Patricia és una de les persones més rellevants que està garantint la tasca de política autonòmica a Balears com a oposició responsable i útil", ha afegit.

Precisament sobre aquest " procés d'escolta, impuls i renovació ", la líder de la formació liberal ha assegurat que tots els socis europeus amb què ha mantingut contactes coincideixen a animar-los a seguir apostant per l'espai allibera, "que segueix sent necessari per tornar a connectar amb la ciutadania".

Segons Arrimadas, "bona part de la societat" vol un projecte com el de Cs però ha admès que "han de fer els deures i tornar als orígens".

Pel que fa a un possible canvi de nom, Arrimadas ha incidit que el nom "és la bandera que es posa al final d'un edifici" i que "l'important és la renovació d'idees, propostes, missatges i operativa".