La líder del partit taronja, en un acte. Foto: Europa Press



La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas , ha criticat aquest 4 d'agost des de Palma de Mallorca que el president del Govern, Pedro Sánchez , demani als espanyols un esforç "sense precedents" en matèria d'estalvi energètic "mentre agafa el Falcon per anar al supermercat" .

Arrimadas ha mantingut diverses reunions amb membres de la formació taronja a les Balears i, en les seves compareixences davant els mitjans, ha reclamat que "tota mesura d'estalvi energètic que es demani a la ciutadania vagi acompanyada d'"estalvi de despesa supèrflua dels governs i de les administracions públiques" . "No he vist cap esforç per part de Pedro Sánchez més enllà de treure's la corbata un quart d'hora per posar-se-la després en un altre esdeveniment", ha apuntat.

Igualment, la líder de Ciutadans ha rebutjat recolzar expressament les mesures d'estalvi perquè, ha argumentat, "no estan fetes perquè les doni suport a l'oposició sinó per passar el tràmit". En aquest sentit, ha demanat que les mesures de suport es "consensuïn i s'expliquin".