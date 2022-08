La ministra, en un acte recent. Foto: Europa Press

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , ha assegurat que hi ha hagut "diàleg previ" amb les comunitats autònomes abans de l'aprovació de les mesures d'estalvi energètic . En una entrevista a Catalunya Ràdio , ha recordat que dijous anterior a la seva aprovació al Consell de Ministres es van celebrar les conferències sectorials d'energia i medi ambient, on diu haver traslladat l'impuls d'aquest paquet de "mesures immediates" i la construcció d'un pla de contingència previst per al setembre, i en què s'ha demanat a les comunitats que presentin propostes.

"Vam tenir una conversa enormement constructiva, positiva, hi havia un consens molt alt sobre la necessitat d'adoptar mesures que tinguessin el menor impacte possible al teixit productiu", ha subratllat, si bé s'ha mostrat predisposada a activar totes les vies de diàleg davant la petició d'algunes administracions autonòmiques.

Igualment, ha lamentat que aquests darrers dies s'hagi "canviat el focus deliberadament", subratllant com incomplir la normativa i evitar una sanció i no canalitzar l'objectiu d'estalvi.

Ribera també ha insistit que les mesures d'estalvi energètiques acordades aquest dilluns a l'últim Consell de Ministres són "d'aplicació fàcil" i busquen que les famílies i les empreses hagin de fer un mínim esforç.

NO HI HAURÀ PROHIBICIONS A LES CASES

La ministra ha descartat que el pla de contingència contempli restriccions o prohibicions dins de les cases, si bé sí que proposaran recomanacions "molt conegudes i molt clàssiques" relatives als termòstats, les finestres, els tendals i els electrodomèstics. De la mateixa manera, ha insistit que el pla de contingència previst per al setembre busca "no fer malbé la necessitat ni el confort" de famílies i teixit productiu.

Ha promès que compartiran l'esborrany "tan aviat" ho tinguin amb totes les administracions, els grups parlamentaris i els principals sectors socials i econòmics.

La ministra ha tancat la porta a seguir les darreres recomanacions del Fons Monetari Internacional (FMI), en què demana que siguin els consumidors els que suportin tot l'increment dels costos d'energia.

Ha considerat que, davant de la capacitat fiscal espanyola, l'actuació del Govern és més adequada, ja que seguir les recomanacions de l'FMI "requereix una gran dotació de recursos per a les famílies més necessitades", per als que ha considerat que tindria un impacte redistributiu molt dur .