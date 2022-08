No creu que calgui tenir por a modificar el Codi Penal, però mai "en calent" ni "per a un cas concret" | @ep

La ministra de Defensa, la magistrada en excedència Margarita Robles, creu que "no s'ha de tenir por" a reformar el Codi Penal per adaptar-lo a la realitat social del moment, però sempre amb "assossec i calma" i evitant fer-ho "en calent" o per a "un cas concret".

Així s'ha expressat en una entrevista amb Europa Press sobre la reclamació dels independentistes per modificar els delictes de rebel·lió i sedició del Codi Penal i la possibilitat que això pogués facilitar el retorn a Espanya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i altres independentistes que han fugit de la Justícia espanyola.

"A reformar el Codi Penal mai cal tenir por perquè el Codi Penal és una resposta a les exigències de la realitat social", explica, i puntualitza que fa aquesta reflexió "amb caràcter general" i sense relacionar-ho expressament amb les aspiracions dels independentistes.

Robles, jurista de professió, explica que la realitat del 2022 és "completament diferent" a la del 1995, any del qual data el Codi Penal, per la qual cosa "no cal tenir por a fer unes modificacions". I malgrat que diu que no vol parlar de cap delicte concret, sí que apunta que ara "la manera d'atemptar contra la seguretat de l'Estat no ha de ser necessàriament física, sinó que pot ser mitjançant l'ús d'amenaces híbrides o d'un altre tipus".



Així, avisa que qualsevol reforma s'ha de fer sempre en resposta a una exigència social. "El Codi Penal és la Constitució en negatiu, ha de ser l'excepció i no la regla. Per tant, no cal tenir por quan la realitat s'imposa i hi hagi canvis en el Codi Penal fer-ho amb absoluta normalitat", insisteix.



Però remarca que qualsevol modificació s'ha de fer "amb molt assossec, tranquil·litat i calma". "Jo, que vinc del món del dret, sé que no hi ha res pitjor que es puguin fer modificacions del Codi Penal sense l'assossec i sense la prudència necessàries perquè no respon després a la realitat social i a les exigències", adverteix.

D'aquesta manera, rebutja la petició del president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, i insta PSOE i ERC a abordar la reforma del delicte de sedició perquè creu que la derogació "facilitaria el possible retorn" dels polítics independentistes a l'estranger.

Aquesta modificació va ser un dels compromisos assolits entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya en la reunió de la taula de diàleg que va tenir lloc la passada setmana, en la qual, no obstant això, es va constatar la dificultat per aconseguir la majoria parlamentària que ho permeti.



Robles insisteix que es tracta d'assumptes que s'han d'abordar "amb molta prudència i sentit d'Estat" i intentant "arribar al màxim acord", ja que el Codi Penal és "una de les lleis més importants de qualsevol democràcia".

"Les reformes del Codi Penal s'han de fer perquè són una necessitat social, mai per a un cas concret. Sempre hem dit que no cal legislar ni en calent ni per a un cas concret; cal legislar atenent una realitat social", resol la ministra.

El mateix president del Govern central, Pedro Sánchez, es va mostrar partidari a la reforma del Codi Penal per als delictes de rebel·lió i sedició, però va assegurar que no veu majoria parlamentària per fer-ho i que, si hi fos, el Govern central la plantejaria, "com no pot ser d'una altra manera".

Aquest compromís se situa dins de l'acord per la "desjudicialització" que també va sortir de la taula de diàleg amb Catalunya i que Sánchez va sostenir que no es tracta d'una qüestió "d'opinió política", sinó que Espanya s'ha d'"homologar" en aquest tipus de delictes a altres països com a democràcia "consolidada que és".