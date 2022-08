Asevera que el decret "no es canviarà i que estableix clarament què s'ha de fer" | @ep

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha demanat al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , que "posi ordre al seu partit" i que compleixi el decret d'estalvi energètic anunciat pel Govern recentment.

"Les lleis estan per complir-se. El que demanem al PP és que s'aclareixi. No pot ser que fa 15 dies demanessin un pla d'estalvi energètic i ara que tenim un pla sobre la taula, tot són excuses per no complir-ho", ha dit Iceta en declaracions als periodistes aquest dissabte a Barcelona.

Preguntat per les crítiques de l'oposició pel decret, ha dit que són "un intent de fugir de la qüestió", i ha defensat que cal un esforç per reduir la despesa energètica ja que, als ulls, hi ha una necessitat d'estalvi i solidaritat amb la Unió Europea.

Així, ha instat el PP a "acostar l'espatlla en un esforç que és del conjunt d'europeus perquè les lleis s'han de complir, fins i tot el Partit Popular les ha de complir".

En preguntar-li si hi haurà algun tipus de supervisió per controlar que es compleixin les mesures del decret, ha assegurat que "hi haurà una supervisió com ja hi ha ara però amb molta més força".

I ha defensat que les mesures, que es començaran a aplicar el 10 d'agost, són raonables: "No és lògic que hi hagi aparadors il·luminats a la nit quan no hi ha clients, no té sentit que en un lloc físic passi fred en ple estiu . No demanarem res que no es pugui complir i que no respongui al sentit comú".

Sobre la reunió de dimarts que ve del Govern amb les autonomies, ha apuntat que servirà per fer consultes i solucionar dubtes que hi pugui haver sobre les mesures, però ha asseverat que "el decret no es canviarà i estableix clarament el que s'ha de fer".

Quant a les previsions de sequera a Catalunya, Iceta ha advocat per "no fer més despesa de l'estrictament necessària" d'aigua, i ha apuntat que el seu partit s'ha ofert al Govern per parlar sobre el tema i establir mesures que garanteixin el subministrament d'aigua a tota la ciutadania.