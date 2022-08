Demana a Sánchez que prengui mesures de reducció de la despesa pública "dràstiques" | @ep

El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, d'estar improvisant amb el pla d'estalvi energètic perquè està "poc consensuat" amb l'oposició.

En declaracions als periodistes aquest dissabte a Barcelona, Martín Blanco ha insistit que Sánchez "ha improvisat quan ja li ha agafat el toro, quan la situació és pràcticament insostenible".

A més, ha defensat que el pla mostra una "evident falta d'estudi" i inclou mesures que no necessita l'economia espanyola, que titlla a més de poc concretes, poc ordenades i poc orientades a les necessitats dels sectors.

D'aquesta manera, Martín Blanco ha demanat al president que deixi de banda "la improvisació, la manca de rigor i de previsió", i que tingui en compte les opinions tècniques i les de l'oposició.

ENERGIA NUCLEAR



Ha defensat fer una "aposta clara i decidida" per l'energia nuclear que, segons ell, genera uns costos de producció molt menors i que fa Espanya més autosuficient i menys dependent de l'energia russa.

Ha sostingut que aquesta energia no té els defectes que assenyalen els apassionats d'altres energies: “Som molt partidaris de fomentar les energies renovables, però creiem que Espanya necessita un mix energètic molt més equilibrat”.

I ha assenyalat Podem per ser contrari a l'energia nuclear: "Ens sembla increïble aquesta submissió, aquesta manca d'assumpció del que diu la Unió Europea " en matèria d'energia nuclear, ha assegurat.

DESPESA PÚBLIC I ESCOLA DE TOTS



Ha defensat la necessitat que el Govern apliqui "mesures de reducció de la despesa pública dràstiques", ja que el nivell actual es troba, en les seves paraules, fora del normal.

Ha acusat Sánchez de tenir un cost en assessors polítics "absolutament sobredimensionat" i li ha exigit que els retalli, així com els seus càrrecs de confiança i el greix administratiu, ha dit textualment.

I ha fet una crida a participar a la manifestació d'Escola de tots el 18 de setembre per defensar el castellà com a llengua vehicular a les escoles de Catalunya , per ser "la majoritària" al territori, ha dit.