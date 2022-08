Convocada una manifestació el 18 de setembre a favor de l'escola bilingüe | L'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya (AIREs-L'Esquerra)

La plataforma Escola de Tots ha fet públic un comunicat, on anuncia una manifestació per al dia 18 de setembre a Barcelona a favor de l'ensenyament en espanyol i en català a les escoles catalanes. Aquesta manifestació està aconseguint noves adhesions, com la de l'entitat Parlem Espanyol que ha anunciat que la recolza “per protestar per la imposició lingüística”.

Representants de tres entitats que formen part d' Escola de Tots, Assemblea per una Escola Bilingüe, Societat Civil Catalana i Impuls Ciutadà van anunciar a Madrid la convocatòria d'aquesta manifestació després de reunir-se amb diversos partits al Congrés dels Diputats. Unides Podem no els va voler rebre.

En el comunicat que ha emès la plataforma, ha volgut recordar l'assetjament que viuen les famílies que han obtingut resolucions favorables al bilingüisme i per això demanen al Govern català que cessi la seva política d'assetjament a les famílies que han obtingut resolucions favorables al bilingüisme, de persecució al castellà i de vulneració de drets de famílies i alumnes."

A més afegeixen que, "davant la situació creada, demanem a tots els ciutadans que participin a les campanyes de conscienciació social a favor de l'ensenyament en castellà i català que Escola de Tots posarà en marxa i que desembocaran en la mobilització convocada per la plataforma per al proper dia 18 de setembre a Barcelona ”.

L'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya (AIREs-L'Esquerra) també ha volgut donar suport a la convocatòria i recolza fermament les mobilitzacions que es duran a terme, el proper 18 de setembre, en defensa dels drets lingüístics de tots i per denunciar el desistiment en el compliment dels seus deures democràtics de l'actual Govern d'Espanya , així com exigir el compliment de la llei.

AIREs-L'Esquerra entén que "no assolir un mínim del 25% de vehicularitat en espanyol a l'educació va manifestament en contra de les classes treballadores, perquè a Catalunya tenen majoritàriament aquest idioma com a llengua materna". Afegeixen que «l'Acord per a la protecció i l'impuls de la llengua catalana» és un pas més en el sotmetiment de les classes treballadores catalanes a les capes dominants catalanistes.