Creu que ERC veu la unilateralitat "inviable"

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha defensat que la reforma del delicte de sedició no és una negociació fàcil, i ha dit que a la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat s'"està parlant moltíssim" sobre això.

En una entrevista al diari 'El Periódico' aquest diumenge recollida per Europa Press , ha dit que eliminar el delicte de sedició "no pot ser", i ha asseverat que anar contra la Constitució i la integritat territorial d' Espanya ha de ser delicte.

"No és fàcil, diguem-ho clar. Per a un independentista, acceptar que sigui delicte anar contra la Constitució no és senzill. És tant com dir que allò que volen només es pot aconseguir per determinades vies i això limita el seu camp", ha sostingut.

Preguntat per si ERC s'ha compromès a abandonar la unilateralitat, ha apuntat: " ERC avui veu que la unilateralitat és inviable i per tant accepta la realitat. Jo crec que avui ERC està en una aproximació pragmàtica. No vol dir que hagi renunciat als seus ideals, però sap que els ha de construir amb una realitat, que és la que és”.

Sobre les inversions de l' Estat a Catalunya , Iceta ha explicat que el Govern ha tingut “una mala notícia sobre execució, la mateixa que han tingut totes les administracions a causa de la pandèmia i ho estem corregint i estarem en la inversió més alta de la història a Catalunya , de 24.000 milions”.

Preguntat pel decret del Català a l'escola, ha defensat que "si hi ha una sentència que diu que no s'ajusta a la Constitució, ho haurem d'examinar i veure quins canvis hem de fer perquè es pugui ajustar".

I ha recalcat que el seu partit vol garantir "que en acabar l´escolarització obligatòria es tingui el domini ple del català i castellà".

BALANÇ DE LA GESTIÓ DEL GOVERN



Per altra banda, ha fet un balanç positiu de la gestió del Govern aquest curs: "Crec que la gestió en un context molt incert i sacsejat amb una pandèmia, l´erupció d´un volcà, una guerra a les portes d´Europa i les seves conseqüències econòmiques , ha encertat amb les línies de fons".

En ser preguntat per l'augment de l'atur al juliol, ha considerat que "tot s'ha de posar en perspectiva i comparació", i ha argumentat que la política del Govern actual és, als ulls, infinitament millor que en altres moments, en altres crisis o països.

CRÍTICA AL PP



En relació amb els resultats de les enquestes que situen el PP al capdavant per a les properes eleccions, ha opinat: "Davant d'una situació tan incerta no acabo d'entendre com algú voldria tenir al capdavant una persona com Feijóo , que ha demostrat que desconeix la realitat".

ESPIONATGE AMB PEGASUS



Pel que fa al cessament de la directora del CNI per l'espionatge a independentistes amb el programari Pegasus, creu que "els canvis al CNI i l'actitud del Govern i la judicialització, que comportarà aixecar el secret de determinades actuacions, permetrà garantir que les coses funcionen com han de funcionar.

I preguntat per un possible retorn del Rei emèrit, Iceta ha afirmat que el PSOE recolzarà el que decideixi la Casa Reial , però ha destacat que “l'última presència del rei emèrit a Espanya no va ser reeixida, per tant si es produeix en el futur espero que sigui en una altra clau".