López reconeix que els "afecta" pactar amb EH Bildu però el Govern no es pot "quedar de braços plegats" | @ep

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha afirmat que els "afecta" assolir pactes amb EH Bildu, però assegura que el Govern no es pot "quedar de braços plegats".

En una entrevista concedida a El Correo, recollida per Europa Press, l'exlehendakari reconeix, a més, que "a la tardor ia l'hivern poden arribar corbes grosses perquè dependrà del que faci Putin ".

En aquest sentit, adverteix que si Rússia "tanca l'aixeta del gas i es paralitzen moltes empreses a Alemanya, això és una cadena". "Quantes de les petites i mitjanes empreses basques venen productes d'automoció a Alemanya ? Cal preparar-se, com va dir Calviño ", insisteix.

D'altra banda, defensa que el Govern és "possiblement el que ha fet més coses enfrontant-se a una crisi darrere l'altra per ajudar els més vulnerables ia més invertir en qüestions que posaran Espanya al món que ve".

Així mateix, reconeix que "els afecta" tenir com a aliats ERC i EH Bildu . "Lamentablement ens perjudica. Per això ho utilitza el PP . Però és que amb Bildu hem pactat pujar les pensions, l'IMV, els estats d'alarma per salvar milions de vides perquè el PP no volia. No ens podem quedar de braços plegats, cal continuar fent coses", justifica.

Pel que fa als acostaments de presos d' ETA a presons del País Basc, López rebutja que "formi part de cap negociació" i per contra "forma part de la normalitat".

DEFLACTACIÓ

Qüestionat per la decisió del Govern basc i les Hisendes forals de deflactar un 4% l' IRPF , López es mostra contrari i lamenta que és lineal, "per això encara és pitjor". "No em sembla una política progressista", afegeix.

Per contra, destaca que el que ha fet el Govern d'Espanya és que, "com que amb la inflació hi ha una recaptació extraordinària, s'ha utilitzat més del que s'ha recaptat per ajudar a resoldre les conseqüències d'aquesta crisi". "I això sí que és progressista", expressa, alhora que sosté que el Govern central aposta més "per un pacte de rendes".