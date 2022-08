Reguant (CUP) veu "lluny" el seu suport sense un gir del Govern i Gallego (comuns) demana complir el pactat per al 2022.| @ep

La CUP ha avisat que no recolzarà els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 si són uns comptes "continuistes", en la línia de les polítiques del Govern el seu primer any, mentre que els comuns han reafirmat la seva aposta per negociar-los.

Així ho han assegurat en declaracions a Europa Press la portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, i el diputat dels comuns Joan Carles Gallego, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, segur dimarts que prioritza tots dos grups parlamentaris per impulsar uns Pressupostos per al 2023 "de xoc" contra els efectes de la inflació.

El Parlament va aprovar els Pressupostos de 2022 amb l'aval dels comuns i sense el de la CUP : els comuns van assolir un acord amb el Govern per abstenir-se i facilitar l'aprovació dels comptes pocs dies després de la seva votació, després que fracassara la negociació amb la CUP després de l?aposta de l? Executiu d?Aragonès de prioritzar-la com a soci pressupostari.

LA CUP NO HA REBUT "CAP PROPOSTA"



Reguant ha advertit que el seu partit està "lluny" de recolzar els Pressupostos del 2023 sense un canvi de rumb per part del Govern i reclama saber quines són les prioritats de l'Executiu català, a qui ha acusat de no estar desplegant polítiques per aconseguir la transformació social, democràtica, feminista i verda que va prometre Aragonès després de ser investit.

A més, ha explicat que el president de la Generalitat no va traslladar a la CUP que buscaria el seu suport de forma prioritària --al costat dels comuns-- abans d'anunciar-ho públicament dimarts: "Fa molt de temps que, com tothom sap, relacions amb el Govern no tenim més enllà de nivell parlamentari”.

De fet --ha detallat-- fins ara el Govern no els ha fet arribar "cap proposta" més enllà de la reunió que van mantenir amb el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, a la ronda de contactes amb els grups parlamentaris abans de les vacances, en què els va traslladar un esborrany de les previsions macroeconòmiques.

"No tenen res més enllà dels números, i l'important són les polítiques", ha defensat Reguant, que ha reclamat un marc tributari que permeti abordar les desigualtats i del qual no se'n beneficiïn les rendes més altes, com considera que passa ara.

Preguntada per si recolzarien uns Pressupostos si inclouen mesures econòmiques que avalin els cupaires encara que el Govern no faci un gir en l'estratègia independentista, com li ha demanat la CUP, Reguant ha replicat que l' Executiu català no té aquesta "estratègia" i que totes dues coses són inseparables.



"L'estratègia independentista i econòmica han d'anar de la mà, perquè és evident que en el marc juridicopolític de l'Estat és impossible garantir les necessitats de la gent treballadora", per exemple, aturant desnonaments i regulant el lloguer, ha detallat.

"DISPOSICIÓ" DELS COMUNS



Gallego ha destacat l'aposta dels comuns per negociar els Pressupostos del 2023 i ha recordat que els del 2022 ja es van pactar amb el seu grup parlamentari: "La nostra disposició sempre és fer política al servei de la ciutadania i dels problemes socials".

Ha fixat tres condicions per negociar: que el Govern compleixi "estrictament" el que s'ha pactat per als comptes del 2022 --considera que hi ha marge de millora en algunes mesures i que alguns departaments estan complint més que altres--; que es negociïn des de l'inici amb els comuns, i que siguin uns pressupostos expansius.

Davant el context econòmic i les repercussions de la invasió russa a Ucraïna , ha defensat que el màxim de grups parlamentaris intervinguin en l'elaboració dels comptes: "Com més grups puguin participar en la negociació dels Pressupostos, millor sortiran. Com més mirades, millor".

Després que Aragonès apostés per impulsar aquests Pressupostos de xoc davant la inflació, Gallego ha avisat que "no n'hi ha prou de dir que són de xoc, sinó que han d'incloure mesures concretes, que arribin a la gent concreta i als seus problemes concrets".

Ha explicat que encara no han abordat aquestes mesures concretes als contactes amb el Govern i que s'han emplaçat a començar a tractar-les al setembre, i ha avançat que els comuns prioritzaran assumptes com la inflació; l'emergència climàtica amb la transició energètica; el model productiu amb ocupació de qualitat; la protecció de les rendes vulnerables, i la mobilitat sostenible.

Gallego ha apostat per explorar mesures en fiscalitat verda i en "fiscalitat justa perquè les rendes més altes contribueixin més", i ha avançat que mantindran la seva negativa que els comptes incloguin recursos públics per al projecte Hard Rock al Camp de Tarragona.