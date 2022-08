Reafirma que no serà candidat a l'alcaldia de Barcelona @EP

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha considerat que la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz , és “la millor opció per a Podem i per al PSOE”.

En una entrevista a ' El Periódico ' aquest diumenge recollida per Europa Press , ha dit que Díaz "incorpora una dimensió d'acord permanent amb el partit socialista i de continuïtat del Govern de coalició".

I ha afegit que no creu que Díaz reste vots al PSOE si fructifica la seva plataforma ' Sumar ', ja que per a Iceta , ella pretén "sumar, vertebrar l'espai de Podem , les confluències i la gent a l'esquerra del PSOE ".

ALCALDIA DE BARCELONA



En ser preguntat per si vol ser candidat a l'alcaldia de Barcelona ha reafirmat: “Per ser candidat jo hauria de voler. Quan dic que no és que no. Tenim un molt bon candidat i tinc el legítim objectiu de culminar la feina al Govern ".

REFORMA DE LA SEDICCIÓ



Iceta també ha defensat que la reforma del delicte de sedició no és una negociació fàcil, i ha dit que a la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat s'"està parlant moltíssim" sobre això.

"No és fàcil, diguem-ho clar. Per a un independentista, acceptar que sigui delicte anar contra la Constitució no és senzill. És tant com dir que allò que volen només es pot aconseguir per determinades vies i això limita el seu camp", ha sostingut.

Preguntat per si ERC s'ha compromès a abandonar la unilateralitat, ha apuntat: " ERC avui veu que la unilateralitat és inviable i per tant accepta la realitat. Jo crec que avui ERC està en una aproximació pragmàtica. No vol dir que hagi renunciat als seus ideals, però sap que els ha de construir amb una realitat, que és la que és”.