Díaz: "Davant la inflació desbocada, més que mai cal pujar el salari mínim" | @ep

La Vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha afirmat que “davant d'una inflació absolutament desbocada, impossible per a la majoria social, més que mai cal pujar el salari mínim”.

I ha recordat que el Govern apujarà el Salari Mínim Interprofessional (SMI) aquest any: "Hi ha persones en aquest país amb una renda com l' SMI , que pujarem ara, que paguen comissions bancàries de 60 euros. Cal abordar el tema" , ha dit en una entrevista a ' El Periódico ' aquest diumenge recollida per Europa Press.

Respecte la pujada de l'atur el mes de juliol, Díaz ha apuntat que la dada no és positiva i assegura que el Govern "seguirà treballant perquè aquestes 2.883.000 persones que estan aturades deixin de ser-ho".

Respecte a la seva nova plataforma ' Sumar ', Díaz ha concretat que no es tracta d'un procés electoral i que és “un projecte ciutadà pel sí amb totes les intel·ligències i els cors”.

PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC



Ha defensat que el pla d'estalvi energètic anunciat pel Govern no és una imposició i que "hi va haver un diàleg a Europa on el Govern d'Espanya va ser molt proactiu i la reducció de consum del 7% és molt considerable, en un marc de solidaritat amb Europa ”.

Preguntada per si es pot afirmar que no hi haurà restriccions importants de gas, Díaz ha explicat: "Són temps d'absoluta incertesa i la certesa del Govern és que en aquesta crisi no s'ajustaran el cinturó els de sempre. S'ajustaran el cinturó les energètiques".

FEIJÓO, "UN GRAN ADVERSARI"



S'ha referit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com "un gran adversari, perquè és un gran polític", però assegura textualment que el seu projecte és regressiu, reaccionari i antieuropeu.

"Si de mi depèn, mobilitzarem tots els progressistes d'aquest país perquè Feijóo no arribi a Moncloa el 2023", ha afirmat, i ha afegit que el PP segueix en les mateixes polítiques d'austeritat.