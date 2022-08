Arxiu - Acaba 1 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat

El reial decret que, des del desembre, obliga Aena a rebaixar el lloguer dels locals dels seus aeroports és una de les fites d'aquesta legislatura, ja que va aconseguir unir tota l'oposició i va deixar en evidència el PSOE, que va veure com li donava l'esquena fins al seu soci de govern, Unidas Podemos.

Lluny d'acatar la petició del Congrés AENA va aprofitar el centenar llarg de processos judicials que té oberts amb els seus llogaters per demanar als jutges que elevin aquesta norma al Tribunal de Constitucional i mentre aquesta qüestió no es resolgui, no està obligada a fer allò que dicta la llei.



En aquest punt és on ERC ha decidit fer un pas endavant i començar a preparar ja el terreny per a una nova ofensiva a través del seu diputat, Joan Capdevila , qui va registrar dues preguntes al president Pedro Sánchez que haurà d'aclarir si l'Estat té la intenció "de realitzar alguna actuació per exigir a la societat estatal Aena que doni ple i definitiu compliment a la Disposició Setena de la Llei 13/2021, apliqui aquesta disposició de manera igual i sense excepcions a totes les empreses".



En segon lloc, Capdevila demana a l'executiu de Sánchez “la intenció de realitzar alguna actuació perquè la societat estatal Aena iniciï immediatament un procés de negociació amb les organitzacions representatives dels operadors del sector per establir un model acordat de gestió dels espais comercials i de restauració dels aeroports dinterès general".

Aquest conflicte entre l'empresa d'aeroports i els seus arrendataris es remunta a l'any 2020, quan l'esclat de la crisi del cóvid va obligar a tancar el trànsit aeri i les terminals. Com ha passat a centres comercials, botigues de carrer, hotels, vivendes i oficines, els llogaters van defensar que es tractava d'un fet sobrevingut i, per tant, s'havia d'aplicar la clàusula 'rebus sic stantibus', que permet ajustar les rendes a la nova realitat .

ERC ha tornat a l'atac amb dues preguntes en què emplaça el Govern que obligui Aena a complir la llei i ajustar els lloguers des de finals del 2020, quan semblava que les converses entre les dues parts podien arribar a bon port, Aena es va despenjar amb una proposta unilateral que, de mitjana, exigia el pagament del 60% de la renda de l'exercici 2020 i del 50% el 2021, xifres molt inferiors a les caigudes properes al 80% que arrossegaven els aeroports.

Els llogaters d'Aena han decidit unir-se en una única plataforma (Associació Espanyola d'Operadors Comercials d'Aeroports, Ports i Estacions o Aeocape) per unir esforços i trencar l'estratègia d'Aena, que ha aplicat una estratègia de 'divideix i venceràs' amb els diferents llogaters de les seves estades aeroporturàries.