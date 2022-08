Catalunyapress triasactejul22

L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias , vol conformar el millor equip per concórrer a les eleccions muncipals del 2023 i segons fonts de JxCAT ha ofert a l'actual conseller de Salut, Josep Maria Argimon , que vagi de número tres a la llista.

I encara que encara no ha fet oficial la seva candidatura, ha demostrat interès i il·lusió per tornar a concórrer a unes eleccions en una operació que s'està cuinant al marge de la direcció de la formació. El seu punt de partida és aprofitar la debilitat en què ha quedat JxCAT després de la dimissió d'Elsa Artadi amb les enquestes en contra i com a cinquena al lloc de sortida electoral.



Xavier Trias és un bon contrincant per a la lluita per l'alcaldia de Barcelona ja que sap que una de les claus en política és manejar els temps i després de la Diada prendrà una decisió si li deixen les mans lliures per elaborar la seva pròpia llista i candidatura municipal .

Argimon ja ha llançat missatges als seus col·laboradors més propers que deixarà la Conselleria de Salut els propers mesos, cosa que obligarà el president català, Pere Aragonès, a renegociar els seus pactes amb el seu soci de govern, Junts.

“La meva percepció és que la gent de Barcelona no està contenta amb l'alcaldia actual i vol un canvi. Fins i tot les mateixes enquestes de l'Ajuntament surten molt malament ”. Així es pronunciava Xavier Trias en declaracions exclusives a Catalunya Press durant el cicle de conferències Fer Metrópoli de Rethink Barcelona , que es va celebrar el 12 de juliol a la seu de Foment de Treball .

Tot i que Trias està allunyat de la política des del gener del 2016 (va ser alcalde entre juliol del 2011 i juny del 2015) i que el mes de maig passat va dir que no tenia intenció de tornar, es pot haver produït un gir de 180 graus en la seva postura .