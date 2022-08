La secretària general del Grup de Vox al Congrés, Macarena Olona

Macarena Olona , va anunciar el 29 de juliol passat, a través de xarxes socials la seva sortida de la política. Al missatge es podia llegir: "després de més de tres anys dedicada en cos i ànima al servei públic, des de la política, ha arribat el moment de posar fi a aquesta etapa per raons mèdiques alienes a la meva voluntat".



Però fonts de VOX admeten que estan "sorpresos" que Olona no respongui ni missatges de WhatsApp ni les trucades per mostrar el seu suport i preocupar-se pel seu estat de salut. L'entorn de la formació admet que són nombrosos els diputats tant de VOX com de la resta del Congrés que estan pendents de la seva malaltia, però per “desconfiança” no es vol fer públic.



Ha corregut la informació que la candidatura d'Olona per a Andalusia va ser proposada per Abascal per apartar-la i que entre tots dos hi hauria hagut un xoc després de demanar Olona al president de VOX compaginar el càrrec al Parlament d'Andalusia com a senadora per designació autonòmica i aquest negar-s'ho.