Arxiu - Iñaki Urdangarín

El Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) ha instat el Ministeri de l'Interior a aclarir si Iñaki Urdangarin , separat de Cristina de Borbó , disposa de servei d'escorta amb càrrec als Pressupostos de l'Estat, i, si és així, quant costa i des de quan en gaudeix.

L'òrgan encarregat de vetllar per l'aplicació de la Llei de Transparència ha donat la raó a un ciutadà que va presentar una reclamació davant de la negativa del Departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska a donar-li aquesta informació al·legant que es tracta d'informació secreta.

Urdangarin va ser condemnat a cinc anys i deu mesos de presó pel 'Cas Nóos' , però hi ha la llibertat condicional des del mes de març passat després de participar en un pla de reeducació per a condemnats per corrupció.

Interior es va negar a proporcionar la informació demanada per un ciutadà argumentat que té està protegida per una "qualificació oficial de reserva" i que la seva difusió o coneixement per "persones no autoritzades pot posar en risc tant la seguretat de les persones objecte de protecció com la dels agents encarregats de la mateixa”.

Transparència ha comprovat que, efectivament, les plantilles de personal i mitjans d'equip de les unitats estan genèricament catalogades com a informació reservada i que la finalitat última d'aquesta classificació és "protegir la seguretat i defensa de l'Estat".

AFECTA A LES FORCES ARMADES, NO A LES DE SEGURETAT



En aquest context, assenyala que "en coherència amb això, la totalitat de les classificacions que es formulen tenen per objecte informacions referides a les Forces Armades, no a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat", per la qual cosa, segons ell, la informació que reclama el demandant de les dades sobre l'escorta d'Urdangarin no es pot considerar secreta.

Aquell Acord del Consell de Ministres del 1986 declara reservats "els plans de seguretat d'institucions i organismes públics així com de les unitats, centres o organismes de les Forces Armades i dels centres de producció de material de guerra". També "els plans de protecció de totes aquelles persones sotmeses a aquesta, específicament els de les autoritats i dels membres de les Forces Armades".

En una resolució, Transparència sosté que aquest caràcter reservat no es pot estendre, "a tots els plans de protecció de les Forces i Cossos de Seguretat" ni utilitzar-se per limitar el dret d'accés a la informació pública que, recorda, té "rang constitucional" .

NO POSA EN RISC LA SEGURETAT



A més, l'òrgan que presideix José Luis Rodríguez Álvarez replica a Interior que "l'aplicació dels límits del dret a la informació" requereix una justificació "expressa i detallada que permeti controlar la veracitat i proporcionalitat de la restricció establerta" i que no val amb un "aplicació genèrica".

Amb aquest argument, rebutja que donar a conèixer les dades reclamades pel reclamant pugui "posar en risc tant la seguretat de les persones objecte de protecció com dels agents encarregats de la mateixa".

Per tot això, Transparència dóna deu dies a Interior perquè respongui les preguntes plantejades pel peticionari: si Urdangarin té vigilància privada a càrrec de les arques públiques, i, si és així, des de quan i quant costa.