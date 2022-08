L?alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. / @EP

José Luis Martínez-Almeida, l'alcalde de Madrid, va viure una situació molt surrealista i desagradable, i que difícilment oblidarà. Dos youtubers bromistes, Vovan i Lexus, van trucar a Almeida fent-se passar per l'alcalde de Kíev, Vitali Klitschko, i van mantenir una conversa de 17 minuts el juny passat en què les preguntes eren del tot estrambòtiques i en què, entre broma i broma , el madrileny va deixar entreveure que no tindria problema a deportar refugiats ucraïnesos perquè anessin a lluitar amb el seu país. Però anem per parts.

Ja a la part final, el suposat alcalde de Kíev li diu "sé que tens un sobrenom: Carapolla", un sobrenom que es va viralitzar per les xarxes socials ("Almeida Carapolla"), a la qual cosa el madrileny respon amb un riure incrèdul, però encaixant bé la broma. "És un punt de vista dels meus adversaris polítics. Es referien al meu nas, tinc un nas molt gran", respon Almeida.

La cosa empitjora quan Almeida li pregunta si ha estat a Madrid, i els youtubers contesten "Potser recordes quan et vaig ficar la pol** a la boca?". La cara d'incredulitat del madrileny és un poema, i després d'un llarg silenci, intenta reconduir la conversa, però els youtubers continuen amb la broma, i ell acaba contestant que parlarà amb l'ambaixador.

ESPORTAR UCRAÏNS

Més enllà de la broma final, a l'entrevista Almeida deixa anar diverses perles dignes de ser comentades. Per exemple, quan el suposat alcalde li demana que es deportin refugiats ucraïnesos de tornada a Ucraïna perquè vinguin a lluitar a la guerra contra Rússia, a la qual cosa ell accedeix sense problemes. "Madrid recolza l'enviament d'ucraïnesos a Ucraïna perquè participin a les hostilitats", confirma Almedia.

L'alcalde de Madrid, en tot moment, es mostra en contra de Rússia, i arriba fins i tot a dir que "cal castigar els bastards russos aquí a Espanya i Madrid". El més graciós de tot és que es rumoreja que, precisament, els dos youtubers són dos actors a sou finançats pel Kremlin rus.

A més, el suposat alcalde de Kíev li explica que a la visita de l'OTAN a Madrid -que va tenir lloc a finals de juny d'aquest 2022-, els activistes ucraïnesos volien "atacar nus els membres de les delegacions de l'OTAN i empastifar-los de excrements fecals". Almeida intenta capotejar la situació com pot, però davant la insistència del seu interlocutor per saber si recolzaria la protesta, Almeida contesta que sí. "Suporto l'actuació. Parlaré amb l'ambaixador perquè aquesta acció mostrarà a la gent la situació real d'Ucraïna", comenta el madrileny, en referència a la metàfora que Ucraïna "se sent igual de nua".