Arxiu - Urna electoral/ @EP

Aquesta és la intenció per la qual està treballant la presidenta de JxCAT, Laura Borràs, que vol mobilitzar al setembre les bases de JxCAT per trencar el pacte de coalició de la Generalitat amb ERC per sortir de la presidència del Parlament.

Sembla que les agrupacions locals que ja s'han pronunciat a favor de revisar la coalició són Riera de Gaià, Creixell, Catllar, Vendrell, Igualada. Vilafranca, Argentona i les Corts a Barcelona segons avancen fonts de JxCAT.



D'aquesta manera les bases s'enfrontarien a la direcció del partit que majoritàriament es mostra partidària de seguir al Govern de la Generalitat amb ERC començant pel seu secretari general, Jordi Turull, que considera que la formació ha de seguir a la Generalitat per no perdre visibilitat política i mediàtica abans de les eleccions municipals del maig del 2023 A més Turull i el gruix de l'aparell tampoc volen ERC formi govern amb els comuns recolzats des de fora pel PSC. Una cosa que els tres partits estan molt interessats de cara a la propera legislatura.