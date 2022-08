El portaveu de Ciutadans (Cs) al Parlament de Cantàbria, Félix Álvarez, demanarà explicacions al Govern de Cantàbria per permetre que a la inauguració del Campionat Mundial de Bike Trial, celebrat el 10 d'agost passat a Reinosa, hagi sonat l'himne català junt als dels països participants.

Arxiu - El portaveu de Cs al Parlament de Cantàbria, Félix Álvarez Palleiro (d), en una sessió plenària

"Quin estiuet que portem amb els himnes. Això ja és el que ens faltava per veure a Cantàbria. Un mundial, en aquest cas de Bike Trial, que se celebra a Reinosa, amb col·laboració de la conselleria d'Universitats, Igualtat, Esport i Cultura i de l'Ajuntament de Reinosa, on s'equipara l'himne de Catalunya a la resta d'himnes dels països participants, entre ells Espanya, és una vergonya i un afront, no es pot fer més el ridícul i, en aquest cas, a nivell internacional", ha asseverat Álvarez en un comunicat.

El portaveu de Cs considera que, com que es tracta d'un mundial, els únics himnes que han de sonar són els dels països que hi participen, mentre que "tota la resta és seguir el joc al nacionalisme català , el mateix que impedeix que els nens puguin estudiar en espanyol i donar categoria de país a una comunitat autònoma el Govern de la qual fa tot el que pot per desprestigiar Espanya".

A més, ha qüestionat la postura sobre això del president càntabre, Miguel Ángel Revilla. "Suposo que Revilla, que tant presumeix de la seva espanyolitat, renegui que Cantàbria, amb la participació del Govern i d'un ajuntament governat pel seu partit (el PRC), es posi al mateix nivell l'himne de Catalunya amb els himnes nacionals de Portugal, França, Itàlia, Regne Unit, República Txeca i Espanya", ha recalcat Álvarez.

Segons el parer del diputat taronja, " és impensable que això passi a qualsevol país amb un mínim de decència democràtica, i ha passat aquí a Cantàbria, a Reinosa, amb el beneplàcit del Govern" i "sota la mirada de l'alcalde de Reinosa i del director general d'Esports ”, José Miguel Barri (PRC) i Mario Iglesias (PSOE), respectivament.

I és que, per a Álvarez, "qualsevol càrrec públic decent havia d'haver impedit aquest atropellament a la resta dels himnes dels països participants, o en cas d'haver-los enxampat per sorpresa, haver abandonat immediatament aquesta inauguració, retirar el seu suport i criticar aquesta decisió ".

Davant d'aquests fets, Cs ha registrat diverses preguntes orals al Parlament perquè el vicepresident i conseller d'Esport, el socialista Pablo Zuloaga, aclareixi "com s'han permès aquest atropellament" i quants diners públics s'han destinat a aquest mundial.