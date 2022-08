Insisteix que no hi ha una majoria per reformar la sedició però "no hi ha cap escenari impossible" | @ep

La viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que s'eviti fixar "metes temporals" per aconseguir acords a la taula de diàleg i aconseguir avenços en la desjudicialització del conflicte a què s'han compromès el Govern i la Generalitat .

Ho ha dit en una entrevista d' Europa Press , després que a la reunió de la taula de diàleg del 27 de juliol els dos governs firmessin un acord per avançar en la desjudicialització, en què manifestaven la voluntat de dur a terme les modificacions legislatives necessàries --entre elles es podria incloure la reforma del delicte de sedició-- abans de finalitzar el proper període de sessions, és a dir, abans que finalitzi el 2022.

De fet, el president de la Generalitat, Pere Aragonès , va advertir el 2 d'agost que aquestes reformes han d'estar concretades abans de finalitzar l'any perquè creu que serà la manera de constatar la voluntat real del Govern de Pedro Sánchez per acabar amb la judicialització del conflicte.

En ser preguntada per si creu que la reforma de la sedició es pot dur a terme abans de finalitzar l'any, Moret ha afirmat que això correspon als governs i que dependrà de si els treballs a la taula de diàleg van avançant, però ha avisat de de posar-se "metes molt ambicioses" pot generar frustració.

"Nosaltres no ens posem metes temporals. Aquestes negociacions i el diàleg és complex, necessita el seu temps, també necessita el seu procés. I el PSC defuig de metes temporals i calendaris perquè si et poses una meta massa ambiciosa de vegades genera frustració", ha argumentat .

Considera que el termini de final d'any per aprovar aquestes reformes correspon als governs i creu que si es compleix aquest calendari serà positiu, però ha sostingut que el més important és que la taula de diàleg segueixi funcionant sense pressions temporals i que es vagin aconseguint passos : "Sense fites temporals anar treballant i anar aconseguint objectius concrets".

REFORMA DE LA SEDICCIÓ



Moret ha assegurat que d'aquestes modificacions legislatives per desjudicialitzar el conflicte "la més important o la que genera més preocupació a les dues parts" és la reforma del delicte de sedició.

Tot i això, ha reiterat que és una "realitat aclaparadora" que ara mateix no hi ha prou majoria per tirar-la endavant i ha apostat per treballar per aconseguir els suports suficients.

"Aquestes majories s'han de propiciar i el context actual és complex, és força complicat. Però la idea és continuar treballant i no hi ha cap escenari impossible", ha afegit.

ABSÈNCIA DE JUNTS



La dirigent socialista ha celebrat que la taula de diàleg s'hagi reprès després d'estar paralitzada durant mesos i creu que els acords que es van assolir demostren que “és un espai útil i que hi ha voluntat de les dues parts per continuar treballant”.

Segons ella, quan comenci el nou curs polític al setembre els governs fixaran una data per a la propera reunió d'aquest espai i ha criticat que Junts no hi estigui participant: "Ens agradaria que estiguessin els dos grups que configuren el Govern de la Generalitat . Esperem que Junts finalment prengui la decisió de participar-hi”.

A més, ha reiterat la seva demanda que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , convoqui la taula de partits catalans perquè hi hagi diàleg entre les formacions amb l'objectiu d'arribar a “grans consensos” a Catalunya .

ACORD SOBRE EL CATALÀ



A la taula de diàleg de finals de juliol Generalitat i Govern també van assolir un pacte per protegir el català i donar suport a la llei sobre l'ús de les llengües a l'ensenyament aprovat per fer front a la sentència del 25%, però després el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va enviar aquesta norma al Tribunal Constitucional (TC).

Tot i això, Moret ha defensat que es tracta d'un acord efectiu, ha reivindicat que la llei es va aprovar amb un ampli consens i ha confiat que el TC l'avali perquè està convençuda que el text és constitucional: "Estem convençuts que no hi haurà cap problema."