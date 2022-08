Àngels Chacón dimiteix com a secretària general de Centrem i abandona la política | @ep

L'exconsellera i exsecretària general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha dimitit com a secretària general de Centrem i ha anunciat que abandona la política activa, tot i que continuarà militant al partit.

En una carta enviada a la militància i consultada per Europa Press aquest dissabte, Chacón atribueix la seva decisió a "algunes dinàmiques persistents dels partits" que no li han permès aplicar a Centrem una concepció organitzativa àmplia, oberta i transversal, recull textualment la missiva.

Al text, en què Chacón s'acomiada de la militància, assegura que continuarà "compromesa amb el futur de Catalunya i el seu progrés", així com amb el projecte de Centrem .

"Tinc i crec en un projecte de país. No obstant, em costa conviure amb les lluites internes i el repartiment de quotes de poder dels partits i per això he pres la difícil decisió", lamenta Chacón .

Ha agraït el suport dels militants i companys tant del PDeCAT com de Centrem , però ha insistit que no ha "gaudit de la vida orgànica de partit".