Arxiu - El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, compareix després d'una reunió del Consell de Ministres, a la Moncloa, a 11 de gener de 2022,

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i la Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha recalcat aquest dissabte que el pla d'estalvi energètic s'està aplicant "amb normalitat" i ha criticat la irresponsabilitat del PP en aquesta qüestió.

"Els comerciants, els centres comercials i els ciutadans estan tenint més responsabilitat que el principal partit de l'oposició, absolutament irresponsable i contrari a tot", ha incidit.

Bolaños ha assenyalat que aquest pla està demostrant dues coses: que el PP "s'oposa a tot", contra el criteri de governs europeus i l'acord majoritari de totes les forces polítiques a Europa , i que quan parla el seu líder, Alberto Núñez Feijóo , "cal tenir una mica de paciència i esperar que parli la que mana", en referència a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Quin paperó el del senyor Feijóo . A Espanya , ballant al so que li marca alguna líder regional, ia Europa, anant a contracorrent de tots els governs europeus de diferents colors en la necessitat d'estalviar energia al nostre país", ha criticat.

EL PP SENSE POSICIÓ ÚNICA

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i la Memòria Democràtica també ha cridat l'atenció sobre la manca d'una posició única al PP respecte al finançament autonòmic, que planteja una dificultat a l'hora d'implantar un nou model.

"Si el senyor Feijóo manés alguna cosa, hi hauria una posició única al Partit Popular , però hi ha diferents posicions en matèria de finançament autonòmic. ¿La de Madrid o la d' Andalusia ? Si el senyor Feijóo respon a aquesta pregunta, serà més fàcil que puguem avançar cap a un nou model", ha declarat.

D'altra banda, Bolaños ha assenyalat en les declaracions que tot i que s'estan registrant altes taxes d'inflació a tots els països de l'entorn, el Govern està "prenent mesures" que han ajudat que l' IPC sigui 3,5 punts percentuals menor a del que seria sense aquestes decisions.

A més, ha afegit que la previsió dels organismes nacionals i internacionals és que la pujada dels preus es moderi a partir del setembre.

El ministre ha afegit que malgrat la incertesa, hi ha notícies optimistes com la disminució del preu de l'electricitat gràcies a l'excepció ibèrica, que ha permès que l'import se situï per sota d'altres països de l'entorn.

El preu de la gasolina també està baixant i aquest dissabte se situa als seus nivells més baixos des del mes de maig, segons ha recordat Bolaños , a causa dels 20 cèntims de bonificació que aporta el Govern, entre altres factors.

Entre altres notícies, Bolaños ha desatacat l'obertura d'una planta fotovoltaica a Extremadura, la més gran d' Europa . "Aquesta aposta per les energies renovables és una aposta estratègica del Govern d' Espanya , i aquesta planta fotovoltaica és un exemple del que volem per al nostre país", ha assenyalat.

Respecte al projecte gasoducte del Midcat , Bolaños ha explicat que pretén que hi hagi més interconnexió amb la resta d' Europa , fet que suposa una autonomia energètica més gran respecte a Rússia . El Govern està en disposició de tenir la part espanyola del gasoducte a punt per d'aquí a uns vuit o nou mesos.