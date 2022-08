Demana una reforma a la N-260 | @ep

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha acusat el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de no complir les seves tasques al Pirineu català i tenir-lo "absolutament abandonat".

"Ni hi són ni se'ls espera", ha asseverat Puigneró en declaracions davant els mitjans aquest dissabte en una visita a les obres de desplegament de la fibra òptica a la Vall de Cardós.

En aquest sentit, ha exigit als ministres que "facin la seva feina hi hagi o no Jocs Olímpics (JJ.OO.) d'Hivern " al Pirineu, perquè considera que el territori no pot esperar, en les paraules.

Ha retret a Iceta que, sent català i ministre d'Esports , hagi "desaparegut del mapa a la defensa d'una candidatura de Catalunya per als JJ.OO. d'Hivern ".

Ha recordat que Sánchez també és catalana i li ha retret "tenir abandonat en matèria d'infraestructures el Pirineu ", mentre que la Generalitat està fent les obres que necessita, segons ell.

Ha recordat el Govern està acabant de desplegar la fibra òptica al Pallars , i ha dit que la inversió al Pirineu està servint perquè les empreses desenvolupin "activitats més enllà del ràfting i les de neu a l'hivern; activitats tecnològiques i productes tecnològics fets des del Pirineu".

PUIGCERDÀ-BARCELONA



Ha criticat el temps que es triga des de Puigcerdà a Barcelona a la línia R3 de Renfe --4 hores--, afirmant que amb les infraestructures de l'Estat "es triga molt més" que amb les de la Generalitat .

Així, ha apuntat: "Si no saben gestionar o no volen invertir a la R3 que la traspassessin a la Generalitat , ja ens ocuparem des de la Generalitat que hem demostrat que sabem fer-ho".

Finalment, Puigneró ha instat Sánchez a millorar la Nacional 260: "No pot ser que per creuar el Pirineu es triguin tres hores, demano a la ministra que a la N-260 es faci una actuació perquè el temps que es triga de anar des de Puigcerdà a Pont de Suert sigui com la que es triga d'anar de Puigcerdà a Barcelona ” per carretera.