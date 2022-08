Calviño considera que la política energètica espanyola "està inspirant la resposta europea" | @ep

La vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, considera que la política energètica espanyola "està inspirant la resposta europea" ja que el país té una veu molt respectada a nivell internacional, als seus ulls.

En una entrevista a ' El Periódico ' recollida aquest diumenge per Europa Press , ha assegurat que el límit al gas està "permetent que Espanya tingui uns preus majoristes molt per sota de França, Alemanya o Itàlia ", i protegeix el país en els propers mesos en aquest context d?encariment.

Ha afirmat que amb la guerra a Ucraïna i la inflació el context actual és d'enorme incertesa, en les seves paraules, i que amb el president de Rússia, Vladímir Putin, cal "preparar-se pel pitjor" i anticipar-se al que pugui passar.

Preguntada per una eventual baixada dels impostos, tal com proposa el PP , ha assegurat que les mesures davant del context econòmic actual han de ser "eficaces ara, no baixades d'impostos per d'aquí a un any", i ha reafirmat que la voluntat del Govern és que el Salari Mínim Interprofessional (SMI) arribi al 60% del salari mitjà l'any que ve.

MIDCAT



Sobre la construcció del gasoducte Midcat , ha dit que "reforçar la capacitat d'interconnexió és positiu perquè Espanya pugui convertir-se en una mena de centre logístic per subministrar gas i electricitat" per diferents vies a la resta dels països i contribuir així a l'autonomia estratègica d' Europa .

Ha afegit que la regasificadora de Mugardos a Galícia també pot "jugar un paper important" i ha explicat que el Govern vol impulsar totes les interconnexions tant amb França com amb Itàlia per poder subministrar a la resta d' Europa .

I ha criticat les actituds del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que qualifica d'insolidàries: "S'ha alineat amb la posició més extrema del PP , amb l'actitud destructiva i negacionista. Confio que surtin del racó del 'no' i que es adoneu que és el moment d'ajudar, picar l'espatlla i ser solidaris".

CANVI ESTRUCTURAL DE L'OCUPACIÓ



Creu que s'està produint un canvi estructural al mercat de treball, amb un augment dels contractes indefinits, que ha d'aportar "estabilitat, robustesa i resistència" i ha afirmat que, si al juliol hi ha hagut menys contractacions, és en part perquè les del sector turístic es van avançar a la primavera.

"Espanya està tenint un auge de l'ocupació i la inversió, que ens permetrà afrontar de la millor manera possible aquest moment tan delicat que vivim en l'àmbit internacional. I que ens permetrà continuar mantenint un ritme fort de creixement de cara a els propers anys", ha dit.