El PSC aspira a créixer a les municipals ia "guanyar a Barcelona amb Jaume Collboni"

La viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret, ha retret el president de la Generalitat, Pere Aragonès, voler aprovar els Pressupostos catalans mitjançant una "fórmula que no ha funcionat", en prioritzar la CUP i els comuns per a la negociació dels comptes.

"No entenem com el president Aragonès reitera una fórmula que no ha funcionat", ha criticat Moret en una entrevista d' Europa Press , en què ha avisat que Catalunya necessita uns Pressupostos el més amplis i sòlids possible.

Ho ha dit després que Aragonès hagi situat la CUP i comuns com a socis prioritaris per tirar endavant els comptes del 2023, i després que els d'aquest any s'aprovessin amb una abstenció dels comuns pactada pocs dies després de la votació després de fracassar la negociació del Govern amb la CUP .

Moret ha insistit en la importància que Catalunya disposi d'uns Pressupostos que "se sustentin en un ampli consens del Parlament " i ha recordat que el líder del seu grup parlamentari i cap de l'oposició, Salvador Illa, ha expressat la predisposició del PSC- Units per participar en la configuració dels comptes.

Preguntada pel fet que el Govern no aposti d'entrada pels socialistes, ha recordat que els partits independentistes van acordar un 'cordó sanitari' contra el PSC de cara a les eleccions del febrer del 2021: creu que s'ha avançat molt des d'aleshores i que s'han "trencat els blocs", amb acords com el del català a les aules i la renovació de càrrecs caducats que depenen del Parlament .

"Són dos passos molt importants i obren un camí molt diferent, però és un camí que requereix el seu procés", segons Moret , que ha insistit en la predisposició del PSC d'assolir pactes que donin resposta a les necessitats de Catalunya i ha confiat que el Govern d' Aragonès tingui en compte les propostes pressupostàries.

En aquest sentit, ha explicat que les 43 mesures que va plantejar Illa a Aragonès en una trobada al febrer "són la base per a propostes pressupostàries", en uns comptes que s'han d'adaptar al context geopolític i fer front a la inflació, a la sequera ia la situació energètica, segons Moret .

ESTALVI ENERGÈTIC



La també alcaldessa de Sant Boi de Llobregat ha sostingut que els ciutadans "viuen amb molta més normalitat que tot el soroll polític" l'aplicació de les mesures d'estalvi energètic decretades pel Govern central, perquè creu que es perceben com a necessàries i assumibles.

Sobre la postura del PP i la Comunitat de Madrid d'Isabel Díaz Ayuso , ha acusat els populars de no tenir sentit d' Estat i de mantenir una postura de "permanent confrontació i negació i d'oposar-se a qualsevol proposta del Govern, sigui quina sigui , basant-se en qualsevol excusa".

Ha titllat de virulenta la postura d' Ayuso i ha expressat la seva preocupació pel seu pes dins del PP : “Quan parla Ayuso, tothom li guarda l'aire. Sembla que aquí qui mana és ella i que les seves postures són les que s'acaben imposant ", sense que el PP i el seu president, Alberto Núñez Feijóo , es mostrin contundents, segons ella.

ELECCIONS MUNICIPALS



Moret , que vol optar a la reelecció a Sant Boi, ha assegurat que els socialistes s'estan "preparant per obtenir els millors resultats possibles en aquestes municipals", que se celebren el proper maig i en què preveuen presentar un 20% més de candidatures respecte als comicis del 2019.

Sobre Barcelona , ha assegurat que el PSC ratificarà com a candidat a l'Alcaldia l' actual primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, en un Consell Nacional al novembre: “A Barcelona , el que volem és guanyar les eleccions municipals amb Jaume Collboni ”, per això que descarta canvis en aquest sentit.

Moret , que ha descrit Collboni com un "valor segur", ha dit que la seva primera aspiració és governar en solitari a la capital catalana, però analitzaran l'escenari de pactes en funció dels resultats electorals --ara governen amb BComú amb la dirigent dels comuns Ada Colau com a alcaldessa--.

Pel que fa als pactes postelectorals a la resta de municipis, ha recordat que els socialistes mantenen acords diversos i que cada realitat local és diferent, de manera que exploraran "a cada lloc ia cada moment quines són les millors opcions", descartant la dreta i l'extrema dreta, en paraules.