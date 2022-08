Alegria minimitza la pujada de Feijóo a les enquestes: algunes donaven a Casado president i avui no sabem on és | @ep

La ministra d'Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, ha tret importància a aquest efecte Feijóo a les enquestes recordant que també Pablo Casado se'n va anar a casa seva amb algunes que li donaven president i "avui no se sap on és". De fet, rebutja que el PSOE tingui una "línia d'atac" per contrarestar el president del PP en els resultats que li van donant els sondejos perquè, assegura, el Govern està centrat a "protegir els ciutadans" mentre que creu que el PP només té “empatia” amb el 5% del país, el petit percentatge de poderosos.

En una entrevista amb Europa Press afirma que el Govern i els socialistes tenen com a principal prioritat reduir l'alta inflació que viu Espanya i que no és només un problema d'aquest país. I en aquest objectiu de "doblegar la corba" de l' IPC seguiran aplicant mesures, afirma, per "protegir les classes mitjanes i treballadores".

La ministra d'Educació respon així després de ser preguntada com pensen contrarestar l'efecte Feijóo a les enquestes. Segons assegura, el PSOE no té una "línia d'atac" en aquest sentit i, de fet, minimitza els bons resultats que donen alguns sondejos al nou president del PP .

"Estic segura que el senyor Casado es va emportar a casa seva a la butxaca moltes enquestes que li donaven com a president d'aquest país. I avui ja no sabem ningú on és", exclama alhora que aclareix que les enquestes poden fer una foto d'una situació od'un "estat anímic temporal o momentani, però les enquestes i el mateix estat anímic, com hem pogut comprovar també durant tot aquest temps, va canviant i va fluctuant".

"EL QUE QUEDA DE LEGISLATURA SE LI FERÀ ETERNA AL PP"

De fet, considera que ho queda de Legislatura "se'l farà etern" al PP i assenyala també que encara queden molts mesos per a les autonòmiques i municipals. En aquest sentit, assegura: "quan es vagin acostant les eleccions, ja que ja ens posarem en aquesta manera electoral que adoptem els partits polítics". Apostillant també que quan el PSOE està "unit i motivat" és "imparable".

Tot i això, la nomenada portaveu de la Comissió Executiva Federal del PSOE , admet que els canvis que s'han produït en el partit durant el mes de juliol --amb la sortida d' Adriana Lastra , que va ser substituïda per María Jesús Montero, i la seva propi nomenament-- "atenen sobretot a afrontar aquesta nova etapa o aquesta nova temporada per utilitzar un terme més esportiu, que arrenquem ja mateix fins a aquest any 2023, que serà l'any electoral".

A més, apunta que l'objectiu és que segueixin explicant el que està fent el Govern "amb la senzillesa més gran i la pedagogia més gran" de la qual siguin capaços. A això s'hi afegeix la decisió de ser "absolutament contundents", segons assenyala, amb les "tergiversacions" que està desplegant el PP a la major part dels temes.

REMODELACIÓ DE GOVERN: ÉS EL PRESIDENT QUI HA DE RESPONDRE

El que no entra és en si després de l'estiu es pot produir una remodelació de l' Executiu , igual que s'ha produït al partit: "No sóc jo qui ha de respondre aquesta pregunta. Com saben, és el president del Govern a qui li confereix aquesta possibilitat de nomenar i de canviar l' Executiu ”. "I jo, com comprendrà, no puc ni he de cap manera respondre a aquesta pregunta", postil·la abans de recalcar que aquest Govern està centrat a ajudar les classes mitjanes i treballadores que estan patint la "injusta guerra de Putin sobre Ucraïna ".

La ministra d'Educació no estalvia crítiques contra el PP per no haver donat suport a cap de les mesures adoptades pel Govern abans amb la pandèmia i ara per les conseqüències de la guerra a Ucraïna . De fet, considera que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo només té "empatia" amb el petit percentatge dels "poderosos" d'aquest país que situa al 5%.

Utilitza aquest terme al fil de l'afirmació de Feijóo que al PP li ha faltat empatia a Catalunya, on creu que necessita tenir més suports si volen governar a Espanya .

A Pilar Alegría li resulta "curiós" que el dirigent 'popular' ho reconegui i afegeix que "la veritat" és que no només els ha faltat "empatia a Catalunya ", sinó també a " Euskadi , on la representació del Partit Popular és pràcticament mínima".

"Ja m'agradaria que aquest reconeixement de falta d'empatia que feia el senyor Feijóo també ho fes per la falta d'empatia que està demostrant amb les classes mitjanes i les classes treballadores d'aquest país", exclama la ministra, que retreu als populars no haver donat suport a la reforma laboral, que anava avalada pels sindicats i la patronal, la pujada de l'SMI o la rebaixa de l'IVA de la llum. "La resposta del PP sempre ha estat la mateixa, el no pel no", conclou.

SI IOLANDA DÍAZ VOLGUÉS PRESENTAR-SE PEL PSOE TINDRIA PRIMÀRIES

Pel que fa al projecte que ha posat en marxa la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz , i la decisió de no presentar-se a municipals i autonòmiques, assegura que és molt respectuosa amb les decisions d'altres partits.

Així, davant la pregunta de com afectarà aquesta decisió el PSOE i els possibles pactes, Alegría es limita a dir que "és positiu" el projecte Sumar si l'objectiu és "mobilitzar l'electorat progressista". , crec que és una decisió positiva. "Tot el que comporti mobilitzar l'electorat progressista benvingut sigui", diu.

Però recorda també que el PSOE ha estat i és el partit majoritari al nostre país a nivell central durant moltes eleccions generals ia les diferents CCAA pel que, precisa, "sempre aspirem a aconseguir un suport majoritari de la ciutadania".

I afegeix que a partir d'aquestes eleccions, quan s'obrin les urnes, veuran si poden “governar en solitari com a Castella-la Manxa, Extremadura , o en altres ajuntaments”, o hauran d'arribar a acords amb alguns partits.

Sobre si en un futur veuria Yolanda Díaz al PSOE , la ministra d'Educació assegura que a ella no li correspon dir-ho perquè l'ara vicepresidenta s'hauria de presentar a primàries.

"Tot allò que té a veure amb les llistes electorals ho fem a través d'unes primàries triades pels nostres militants i simpatitzants", argumenta.