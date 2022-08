Espadaler llança un desafiament al Govern per la llei policial: “O la CUP o nosaltres” | @ep

Ramón Espadaler, secretari general d'Units per Avançar i diputat del grup PSC-Units, ha estat molt clar sobre els socis que ha de triar el Govern de la Generalitat per aprovar la llei de la policia . En declaracions als mitjans, Espadaler , ha enviat un missatge contundent a Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior, “Vam traslladar amb molta claredat al Govern que haurà d'escollir amb quin soci vol aprovar una llei que serà molt rellevant. I ja li avancem que o va de la mà de la CUP , com ha anat fins ara en aquest tema, o canvia la perspectiva i parla amb PSC-Units ”.

L'advertència d' Espadaler arriba després que el mes de març passat, Elena , comparegués davant la comissió parlamentària sobre el model policial i anunciés que a final d'any el Govern tindrà a punt l'avantprojecte de la Llei de la policia , un històric compromís legislatiu que no van arribar a complir els seus antecessors al càrrec.

El secretari general d'Units per Avançar i diputat del grup de PSC-Units ha volgut destacar que la conselleria d'Interior "és la que més ha destacat en el compliment dels acords amb la CUP " aconseguits el 2021 , abans de la investidura de Pere Aragonès , inclosa la creació de la comissió sobre el model policial. A més, en paraules d' Espadaler , aquesta comissió d'estudi que està presidida per l' exalcaldessa de Badalona i líder de la CUP, Dolors Sabater , “s'ha caracteritzat, segons la seva opinió, per una “mirada de desconfiança cap a la policia”.

“Som als antípodes de la mirada que té la CUP cap a la policia. Estem oberts a parlar amb el Govern , però en matèria policial no som compatibles amb la CUP ”. És per això que Espadaler ha advertit Elena que la futura llei sobre el sistema policial no podrà pactar-la alhora amb la CUP i amb PSC-Units , perquè tenen “mirades excloents i contraposades”.

Ramón Espadaler, El secretari general d'Units per Avançar i diputat del grup de PSC-Units | @ep

"Tenim una actitud constructiva, però és evident que també tenim límits. I en una llei tan sensible com aquesta, que abasta no només els Mossos d'Esquadra sinó també les policies locals, la representativitat del PSC i Units és rellevant”, ha remarcat.

En aquest tema, ha advertit que, “el Govern no pot obviar la importància del que representa el grup parlamentari de PSC-Units ”, de manera que “seria una notícia fatal” si el soci elegit per pactar la llei fos finalment la CUP .

Per Espadaler , que va ser conseller d'Interior a l'últim govern presidit per Artur Mas , la futura llei policial hauria de reflectir un “reconeixement a l'autoritat policial, no qüestionar-la permanentment com fa la CUP ”.

"No podem tenir la policia permanentment sota sospita", ha opinat Espadaler , que considera que la llei podria abordar, a més, la millora de la "coordinació entre policies".

PROHIBICIÓ DELS PROJECTILS DE FOAM?

Espadaler , que era conseller d'Interior quan el Parlament va decidir prohibir l'ús policial de les pilotes de goma, no es tanca a parlar de la prohibició de projectils de foam, però “la línia vermella és que no es pot restar capacitat operativa a l'ordre públic”.

“Es pot parlar de tot, però el balanç final no pot ser que la policia surti amb menys capacitat operativa. No pot sortir una policia més afeblida pel que fa a capacitat i recursos”, ha dit.

Si s'elimina el foam, “caldrà posar una altra eina, que tampoc no serà amable”, perquè “no hi ha cap instrument policial que sigui innocu”, tots tenen “elements negatius”.