Aragonès, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Pere Aragonès torna a l'activitat aquest dimarts 16 d'agost després d'uns dies de vacances. El president de la Generalitat es torna a posar en marxa amb vista a un curs polític que es preveu intens, malgrat que el proper Ple del Parlament no se celebrarà fins a finals del mes de setembre .

De fet, una de les dates que desperta una expectativa més gran és la Diada. I és que l' 11 de setembre es preveu com una jornada on la ciutadania criticarà amb duresa els polítics sobiranistes.

Més enllà d'aquesta data, Aragonès i el seu govern afronten reptes com tractar de recosir les tensions amb Junts (amb episodis com el de Laura Borràs), una nova reunió de la taula de diàleg, començar a preparar els pressupostos del 2023 i preparar-se per a un any que ve carregat de cites electorals.