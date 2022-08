La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durant una roda de premsa a la seu ministerial, a 14 de juliol de 2022, a Madrid (Espanya)

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha demanat al PP que "fugi del sectarisme i de l'egoisme" i doni suport a les mesures energètiques impulsades pel Govern central, ja que considera que són raonables i la ciutadania les està aplicant.

En una entrevista aquest dimarts a RAC1 recollida per Europa Press, la ministra ha reclamat als populars que "rectifiquin i se sumin i siguin solidaris" , i també els ha demanat que aclareixin la seva postura, ja que assegura que el líder del PP, Alberto Núñez-Feijoo, s'ha posicionat de manera diferent de la de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ha defensat que aquestes mesures s'estan prenent a nivell europeu ia Espanya "han tingut menys impacte que en altres països" , i ha recordat que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, no és del mateix color polític que el Govern central, per la qual cosa ha insistit el PP que rectifiqui.

Sánchez també ha retret que el PP hagi criticat la mesura del Govern per reduir un 30% el preu del transport públic però "acabi sumant-se", en referència a l'anunci de la Comunitat de Madrid de completar fins al 50% la rebaixa dels títols de transport.

GRATUÏTAT DE RODALIES



La ministra ha explicat que ja hi ha unes 200.000 persones registrades per a l'adquisició de títols gratuïts de Rodalies , una mesura que començarà a aplicar-se al setembre, i ha sostingut que el sistema té una capacitat d'absorció de demanda “que podria situar-se al voltant del 15 o 20%".

"Esperem que tingui un efecte d'atracció al transport públic", ha destacat Sánchez, que ha afegit que faran una monitorització diària per veure com funciona el sistema i prendran mesures per millorar-lo, i ha concretat que passarien per augmentar les freqüències.

La ministra també ha avançat que "es podria allargar" la bonificació del Govern de 20 cèntims per litre de carburant més enllà del 31 de desembre , i ha concretat que quan arribi aquesta data analitzaran com funciona la mesura i decidiran si prorrogar-la o reconvertir-la.

Sobre la proposta del Servei Català de Trànsit (SCT) de reduir la velocitat de circulació en alguns trams de l'AP-7, la ministra ha sostingut que no els ha arribat oficialment aquesta proposta, però s'ha obert a analitzar-la i estudiar-la “si pot ser útil per millorar la capacitat de la via".

En una altra entrevista a Catalunya Ràdio, Sánchez ha descartat tornar a posar peatges a les autovies espanyoles, i ha apostat per buscar el consens entre el Govern, les comunitats autònomes i els transportistes per establir un sistema de manteniment d'aquestes vies "alineat amb el que es fa a la resta d'Europa”.