El president del Govern, Pedro Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha mostrat la seva confiança que ben aviat es pot "fer realitat el somni" del gasoducte pels Pirineus per connectar amb França, permetent així reforçar el subministrament de gas a la resta de la Unió Europea, tal i com com va demandar la setmana passada el canceller alemany, Olaf Scholz.

En una compareixença de premsa a La Palma, Sánchez ha assegurat que Espanya té "molt que aportar a Europa" en l'actual context de crisi energètica motivada pel "xantatge" de Vladimir Putin amb el gas natural, ja que compta amb un terç de la capacitat de regasificació de tot el Vell Continent.

Així, ha recordat que la petició que va posar sobre la taula el dirigent alemany la setmana passada és una cosa que reclama "des de fa molt de temps" Espanya.

"Esperem que d'aquí poc poguem fer realitat aquest somni, per aportar i fer-ho compatible amb el transport d'hidrogen verd, que serà la gran energia neta del futur a Europa", va dir.

D'altra banda, Sánchez ha subratllat que el pla d'estalvi energètic aprovat pel Govern parteix del "compromís" de tots els Estats membres de la Unió Europea per donar resposta al desafiament plantejat per Rússia després de la invasió a Ucraïna.

SOLIDARIS AMB LA RESTA DE PAÏSOS



Així, ha indicat que a través d'aquest pla Espanya està sent "solidària" amb la resta de països, als quals està exportant una energia que podrà ser encara més gran "quan es millorin les interconnexions". "Estalviant energia ajudem els nostres socis europeus i, a més, protegim les famílies i empreses del país", ha afegit.

A més, el president del Govern va posar en valor el mecanisme ibèric, que va entrar en vigor el 15 de juny passat i limita el preu del gas per a la generació elèctrica, ja que "està permetent comptar amb un preu majorista fins a dues i tres vegades inferior a els principals països de la Unió Europea".