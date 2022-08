La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez/ @EP

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha avançat que "es podria allargar" la bonificació del Govern de 20 cèntims per litre de carburant més enllà del 31 de desembre, i ha concretat que quan arribi aquesta data analitzaran com està funcionant la mesura i decidiran si prorrogar-la o reconvertir-la.

En una entrevista aquest dimarts a RAC1 recollida per Europa Press, Sánchez també s'ha referit a la proposta del Servei Català de Trànsit (SCT) de reduir la velocitat de circulació en alguns trams de l'AP-7. En aquest sentit, la ministra ha sostingut que no els ha arribat oficialment aquesta proposta, però s'ha obert a analitzar-la i estudiar-la "si pot ser útil per millorar la capacitat de la via".

La ministra també ha demanat responsabilitat al PP i que fugi del "sectarisme i de l'egoisme" amb què actua en relació amb les mesures energètiques proposades pel Govern de l'Estat, alhora que li ha reclamat que "s'aclareixi", assegurant que Feijóo i Ayuso conclouen contínuament en posicions diferents. Així, la ministra ha agraït a la ciutadania, empreses i comerços que estiguin actuant amb "sentit comú", un sentit comú que, ha assegurat, "no és freqüent a les files del PP".

En una altra entrevista a Catalunya Ràdio, Sánchez ha descartat tornar a posar peatges a les autovies espanyoles, i ha apostat per buscar el consens entre el Govern central, les comunitats autònomes i els transportistes per establir un sistema de manteniment d'aquestes vies "alineat amb el que es fa a la resta d'Europa".