Sánchez, durant la visita a la Palma. Foto: Europa Press



El president del Govern, Pedro Sánchez , ha negat una possible crisi de Govern a la tornada de l'estiu, com s'ha publicat en alguns mitjans, i ha assegurat que alguns d'aquests intenten "intoxicar". En aquest sentit, ha afirmat que troba notícies que ni ha pensat.

Així ho ha afirmat durant una compareixença davant els mitjans de comunicació en la desena visita a l'illa de La Palma. "En algunes ocasions em trobo als mitjans notícies que ni tan sols he pensat", ha exclamat el cap de l'Executiu, visiblement molest.

Tot seguit ha fet una crida perquè no es publiquin "especulacions" i ha volgut deixar clar que no entra als seus plans "fer cap crisi de Govern". Segons la seva opinió, les informacions que es publiquen són perquè ell després "respongui i digui que efectivament no hi ha cap crisi de govern i es traslladi una imatge que aquest no és un Govern estable".

De la mateixa manera, ha volgut deixar clar que el seu Govern "és estable" i arribarà al final de la legislatura. "Estic extraordinàriament orgullós de la feina que fan els ministres i ministres", ha confessat abans de recalcar que "una cosa és informar i una altra, intoxicar".